日本提早入梅 鄭明典：梅雨不算跳過台灣

水情嚴峻，梅雨何時來，受到關注。中央氣象局局長鄭明典在臉書指出，日本九州已經達到入梅標準，從衛星雲圖上來看還不算「梅雨跳過台灣」，只是高低層天氣系統的變化時程差異較大。民間氣象交流平台「台灣颱風論壇天氣特急」則指出，典型梅雨鋒面可能5月底、6月初來台。

日本今天提早「入梅」進入梅雨季，台灣依舊炎熱，多個縣市高溫警戒。天氣風險公司總經理彭啟明日前擔憂「今年梅雨很有可能跳過台灣」。

氣象局局長鄭明典在臉書提到，九州目前已經達到入梅標準，從衛星雲圖可見一串大對流雲團，由中國長江南側延伸到日本南端，的確是梅雨鋒面的現況，但是，高層南亞反氣旋尚未到位，所以還不算「梅雨跳過台灣」，只是今年高低層天氣系統的變化時程差異較大。

民間氣象交流平台「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，典型梅雨鋒面可能在5月底到6月初來台，可望全台有雨。