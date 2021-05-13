聽新聞
test
0:00 / 0:00
日本提早入梅 鄭明典：梅雨不算跳過台灣
水情嚴峻，梅雨何時來，受到關注。中央氣象局局長鄭明典在臉書指出，日本九州已經達到入梅標準，從衛星雲圖上來看還不算「梅雨跳過台灣」，只是高低層天氣系統的變化時程差異較大。民間氣象交流平台「台灣颱風論壇天氣特急」則指出，典型梅雨鋒面可能5月底、6月初來台。
日本今天提早「入梅」進入梅雨季，台灣依舊炎熱，多個縣市高溫警戒。天氣風險公司總經理彭啟明日前擔憂「今年梅雨很有可能跳過台灣」。
氣象局局長鄭明典在臉書提到，九州目前已經達到入梅標準，從衛星雲圖可見一串大對流雲團，由中國長江南側延伸到日本南端，的確是梅雨鋒面的現況，但是，高層南亞反氣旋尚未到位，所以還不算「梅雨跳過台灣」，只是今年高低層天氣系統的變化時程差異較大。
民間氣象交流平台「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，典型梅雨鋒面可能在5月底到6月初來台，可望全台有雨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言