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文化界受疫情影響損失約6億 李永得：明天公布紓困辦法
疫情嚴峻，藝文活動紛紛取消。文化部長李永得上午赴立院教委會報告，透露評估三大類表演團體票房損失約六億，文化部會參照去年的紓困辦法，研擬一個特別的專案紓困辦法，預計可補助五成左右。此一專案預定明天公布、下周一開放申請。
李永得表示，因為疫情防疫的關係，表演團體演出要採梅花座，因此影響票房收入，有的甚至停辦。文化部明白第二級防疫措施對藝文團隊表演產生很大的衝擊，將積極研擬補償措施，此一措施預定明天公布，下周一可以提出申請。他指出，這是文化部設置的專案紓困措施，非一般性的、也非行政院的紓困3.0政策，期限是到6月8日。
李永得指出，文化團隊類型不同，此一措施特別針對國內表演團隊、流行音樂、國片，這幾種因應措施都不太一樣。如表演團隊大多是取消、流行音樂大多數是延期，國片可能是繼續上演，但因為採取梅花座限制人流，所以各個不同類別有不同方式，因此會有不同的補償標準。文化部初步估計，三大表演團隊類型票房損失近6億。盡自己最大能力來做補償措施。
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