影／松山站列車出軌尖峰誤點 基隆最多晚21分民眾跳腳

台鐵今天凌晨5時38分有列車在台北─松山間一軸出軌，到上午7時上班尖峰時間仍未修復，造成列車誤點，基隆站誤點10到21分鐘，民眾急跳腳，擔心遲到。列車誤點，但大看板還寫準點，站方人員解釋來不及更新。

基隆火車站上午7點有很多通勤族等車，台鐵小看板顯示7時24分、7時43分、8時05分分別晚21、18、10分，但大看板都還顯示準點，民眾一頭霧水，站方人員表示，目前尚未修復，都有誤點。

一名乘客說，她快遲到了，看到火車就衝上去。

台鐵表示，昨晚台鐵局辦理9283次故障列車迴送(車輪上馱架運送)，今天凌晨5時38分，馱架於台北-松山站間一軸出軌，目前採單線雙向運轉，趕時間乘客請改搭其他交通運具，造成不便，台鐵深表歉意。