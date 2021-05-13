聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／松山站列車出軌尖峰誤點 基隆最多晚21分民眾跳腳
台鐵今天凌晨5時38分有列車在台北─松山間一軸出軌，到上午7時上班尖峰時間仍未修復，造成列車誤點，基隆站誤點10到21分鐘，民眾急跳腳，擔心遲到。列車誤點，但大看板還寫準點，站方人員解釋來不及更新。
基隆火車站上午7點有很多通勤族等車，台鐵小看板顯示7時24分、7時43分、8時05分分別晚21、18、10分，但大看板都還顯示準點，民眾一頭霧水，站方人員表示，目前尚未修復，都有誤點。
一名乘客說，她快遲到了，看到火車就衝上去。
台鐵表示，昨晚台鐵局辦理9283次故障列車迴送(車輪上馱架運送)，今天凌晨5時38分，馱架於台北-松山站間一軸出軌，目前採單線雙向運轉，趕時間乘客請改搭其他交通運具，造成不便，台鐵深表歉意。
台鐵說，今天9283次(EMU600型，松山迴送樹林調車場)，在台北松山間東正線(K26+875)馱架出軌，即時起成立局本部一級應變小組。預計回復時間今天上午8時30分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言