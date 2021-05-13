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爆熱天氣持續！西半部飆38度 這天開始才有午後對流

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天天氣依然熱。聯合報系資料照
今天天氣依然熱。聯合報系資料照

今天還是好天氣。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，晴熱天氣型態至下周一，下周二起將有午後對流到下周四。

吳德榮說，昨天全台最高溫39.8度（高雄內門區），南部已連9日達「高溫警示標準」(≧36度)；其他各地區也有高溫：北部（新北五股區）38.3度，中部（南投市）38.0度，東部（花蓮光復鄉）36.8度。

吳德榮說，今晨觀測資料顯示，台灣上空有華南飄出的中高雲，快速消散；台灣西南部海面清晨有所謂「天使回波」的假波出現，顯示大氣非常穩定，雷達發射的脈波受到不正常折射所致。各地無降雨。

吳德榮說，今晨截至5時本島各地區最低氣溫：北部（基隆七堵區）22.1度，中部（南投中寮鄉$23.0度，南部（台南後壁區）22.9度，東部（花蓮壽豐鄉）22.2度。

吳德榮說，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天至下周一「滯留鋒」在東海、華中附近徘徊；台灣因「太平洋高壓」籠罩，各地為晴午後多雲、「炎如盛夏」，中午前後紫外線強、注意防曬。

各地區最高氣溫皆在36度以上，西半部各地區的最高氣溫更可達37甚至38度以上，要多補充水分、防中暑；午後山區偶有零星少量降雨的機率。今日各地區氣溫：北部22至37度，中部23至38度，南部23至39度，東部22至36度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下周二至四「滯留鋒」南移至北部海面徘徊，台灣附近水氣漸增、大氣不穩定度提高，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，尤其在午後。北台氣溫微降，各地仍偏熱。

吳德榮說，至於下旬的天氣，各國模式皆模擬東亞的大氣型態，同時有「滯留鋒」、「太平洋高壓」及「熱帶擾動」存在，且彼此間的交互作用，顯得相當複雜。

吳德榮說，模式運算愈久，模擬的「不確定性」就愈大，不同模式間的差異也愈大。故不宜忽視「科學極限」，錯誤認知「大氣可預報度」，遽然對下旬甚至6月作岀「確定性」預測，還是耐心等待誤差較小的模擬。

吳德榮 高溫

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