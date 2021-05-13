台鐵又出軌！馱運故障車兩度脫軌 台北松山間列車延誤

台鐵App顯示，又發生一起正線出軌事故。昨晚台鐵局辦理9283次故障列車迴送（車輪上馱架運送），今05:38馱架於松山=台北站間東正線1軸出軌，目前採單線雙向運轉，趕時間乘客請改搭其他交通運具，造成不便，台鐵深致歉意。

台鐵說，受影響車站包含松山、台北。預計回復時間08:30。

台鐵進一步說明，5月13日9283次(EMU600型，松山迴送樹林調車場)05:38於松山=臺北間東正線(K26+875)馱架出軌，自即時起成立局本部一級應變小組。

台鐵受訪時指出，該故障車昨天就已經用好，準備凌晨沒有人的時候送回台北機務段（樹林），不過可能馱運車結構跟EMU600型車型不合，疑似轉彎處有打到，就發生脫軌。共有兩次脫軌，一次凌晨3時38分，後來復軌，接著以時速25公里慢行，結果5時30分又脫軌。

台鐵說，7時30分再度復軌。現在拉到台北站側線檢查，會詳細一點檢視，沒問題才會繼續迴送到樹林。