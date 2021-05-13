天氣持續炎熱 下周二到周六可能出現較大雨勢

受到高壓勢力影響，本周持續炎熱。氣象專家吳聖宇在臉書表示，高壓勢力偏強，晴朗高溫的天氣型態可能要維持到下周一，且雨量也少，中南部還須注意極端高溫的可能，要預防中暑。另，下周二到下周六，大氣狀態轉為不穩定，整體降雨機會增高，有發生較大雨勢的可能性。

吳聖宇指出，這個禮拜在高壓勢力偏強的情況下，天氣相當穩定。晴朗且高溫的天氣型態可能維持到下周一，雖然山區有些局部性的午後熱對流降雨，但是雨量都很少，範圍也很局部，溫度持續偏高偏熱，尤其中南部地區有機會達到36度以上高溫，甚至可能出現37、38度以上極端高溫。

吳聖宇說，下周二起到下周六隨著高壓較為東退，地面鋒面南壓靠近北台灣，大氣狀態會變得較為不穩定，搭配較好的高層輻散場，預估容易生長熱對流，甚至台灣附近海面上或是近岸處都可能有些小型對流發展，整體降雨機會較高，發生較大雨勢的可能性也高，雖然看起來鋒面沒有直接到達台灣，但是天氣會有較大的改變，提醒大家注意，尤其是可能要到山區活動的朋友，更是要小心天氣變化後的危險性。

吳聖宇說，下周日之後，高壓勢力又將有增強並且向西擴展的趨勢，到時候鋒面北退，台灣附近可能又會有一段時間沒有下雨機會，務必持續做好節約用水，短期間內要有結構好勢力又強的鋒面來到台灣上空，機會並不高，午後雷雨雖然有機會，不過要靠午後雷雨解決旱象，可能性較為偏低。

另，菲律賓東南方的擾動未來將逐漸穿越菲律賓往南海移動，目前的結構並不好，穿越菲律賓陸地的過程中有可能逐漸就會減弱，發展性應該不是很高。預估下旬期間南海到菲律賓這一帶的海面可能又會有熱帶擾動出現的機會，能否有所發展還需要觀察。