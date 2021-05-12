宜蘭遊藝場群聚事件新增活動史 全聯嵐峰門市啟動三道消毒程序

中央流行疫情指揮中心稍早更新了宜蘭遊藝場群聚事件公共場所活動史，新增確診個案曾於5月10日晚間前往全聯宜蘭嵐峰門市的足跡，呼籲曾經於該時間地點活動的民眾進行自我健康監測，減少出入人多擁擠的公共場所，需要外出時請正確佩戴口罩。若於5月24日前如出現疑似症狀，應確實佩戴醫用口罩，就近至指定社區採檢院所就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具；就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露及身邊是否有其他人有類似症狀。

全聯表示，宜蘭嵐峰門市於5月12日晚上會進行閉店清消作業，全部商品都會遮蔽做第一道消毒作業，接著再用第二道防線紫外燈做室內殺菌，隔天第三道作業再用漂白水擦拭全部賣場，採取高規格防疫措施。而全聯護理師也進行門市人員衛教，如有感冒症狀如發燒、咳嗽、嘔吐等症狀同仁，已要求立即作自主健康管理與自行居家休養。全聯依循中央疫情指揮中心指示，採取高規格防疫措施，請消費者安心購物。另請消費者進入賣場要戴口罩做好防護，保護自己也保護別人。

為防範疫情，全聯所有門市人員皆持續做好自主防護措施，每天上班都會戴口罩及量體溫，加強手部清潔，如有感冒症狀如發燒、咳嗽、嘔吐等症狀同仁，會要求立即作自主健康管理與自行居家休養。同時門市環境也有加強環境消毒作業。