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高雄內門飆高溫39.8度 氣象站：高溫會持續一周
高雄連日高溫，今天中午1點10分，在高雄內門測站測到39.8度高溫，同一時間，屏東三地門也高達38.6度。高雄氣象站今晚也發出訊息，提醒明天高雄近山區或河谷有39度極端高溫發生機率，提醒民眾外出要多補充水分，做好防曬，慎防熱傷害。
南部天氣酷熱，儼然成了一顆「烤番薯」，昨天中午12點20分，台南市北寮測站測出39.3度高溫，接著12點30分，台南玉井測站也有38.5度，下午1點30分，南投服務區測站高溫達38.4度。今天高溫排行榜更是驚人，今天中午1點10分，高雄內門出現39.8度，是台灣歷年第5高溫。
高雄氣象站主任陳文信說，炎熱高溫天氣將持續至少1周，最近太平洋高壓籠罩，日照強烈，在河谷、沙地一帶容易飆出高溫，除了與地表、地物有關，高溫發生位置也和風流動方向有關。陳文信也說，缺水之際，高溫感覺會愈加強烈。
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