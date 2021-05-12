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疫情危機瘋搶物資存糧！過來人：這兩項商品最快賣光

聯合新聞網 / 綜合報導
國內疫情持續升溫，多處量販超市12日湧現採購人潮，一家大賣場的泡麵貨架上，部分產品已搶購一空。中央社
國內疫情持續升溫，多處量販超市12日湧現採購人潮，一家大賣場的泡麵貨架上，部分產品已搶購一空。中央社

面對第三級疫情警戒你準備好了嗎？中央流行疫情指揮中心昨（11）日才宣布提升疫情警戒至第二級，今日衛福部長陳時中接受立委質詢時脫口「疫情今天可能會進入到第三級」，但隨即對媒體改口「應該不是今天，而是近日」，頓時激起民眾危機意識，掀起首波搶購民生物資現象，讓過來人點名兩項產品最快缺貨。

財經網美胡采蘋稍早在臉書表示，「根據我的經驗，統一蔥燒牛肉麵和舒潔拉布拉多狗狗衛生紙總是最早被搶光的」，並解釋「我就是排隊太長才發文」當下排隊結帳人潮已經多到她看不見收銀台。

不少網友回報其他店家實況照，泡麵和衛生紙架上確實空蕩蕩，另外，有人推薦「首選統一肉燥麵，買回家絕對不怕沒人吃」，還有人真心建議備米為主泡麵為輔「這種要長期抗戰的，米比較省儲存空間，一半糙米營養也較均衡。泡麵主要用途其實是心靈上的滿足感」，也有人苦於上班時段不能外出搶購分享「早上風聲出來，pchome上就一堆人在搶。大家上班不能外出去大賣場」。

網友回報其他店家實況照，泡麵熱銷。圖／取自胡采蘋臉書
網友回報其他店家實況照，泡麵熱銷。圖／取自胡采蘋臉書

Yahoo奇摩購物中心今天「泡麵」熱搜量單日漲3倍 、「調理包」熱搜量翻倍；近兩天快速到貨訂單量也大幅增長，以日用品、美食、保健、清潔品類最為顯著，防疫用品包括「酒精」業績暴增6倍 、「口罩」及「額溫槍」業績皆增4倍，「米」、「罐頭」業績也增加3～4成 。

由於各地也傳出防疫酒精搶購潮，有網購平台賣家甚至一下漲價2.5倍，作為酒精國家隊先鋒的台灣菸酒公司呼籲，目前防疫酒精儲備量相當充足，民眾不用恐慌，也別接受網路價格哄抬，可到各地台酒門市平價購買。

疫情 衛生紙 泡麵

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