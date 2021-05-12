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疫苗打氣增物資搶手 主婦：備足貨在家防疫較有安全感
疫情緊張，也催出疫苗打氣，高雄市衛生局長黃志中曾憂心地說，若整體疫苗注射意願低落，將會是台灣社會防疫最大破口，黃今天說，近日疫苗「打氣」明顯上升，不管是公費或自費打疫苗預約情況都更踴躍。有民眾因害怕不良反應取消昨天打疫苗預約時間，看到疫情風暴再起，改變心意想再預約，已經要排等一個月後才有空檔，足見疫情風暴已帶起一波疫苗熱。
王姓婦人今天下午到住家附近的連鎖賣場，發現蛋、豆漿、衛生紙、泡麵等貨架商品幾乎被掃掉大半，氣氛比颱風來襲前搶民生物資更緊張。王姓婦人足足買了4大箱零食、麵包等生活物資，塞滿後車廂，她說，備足物資在家防疫比較有安全感。
北高雄一家連鎖大賣場的衛生紙、防疫用品區域，貨架商品補得更勤，備量明顯增加，但貨架上還有貨，還不到瘋搶程度。
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