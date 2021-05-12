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機器人能談戀愛嗎？ 國研院拍科普片剖析AI發展

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
國研院和東台傳播公司共同製作「下一步，AI 。 Next，愛」，圖為Ava（嚴正嵐飾）站在鏡子前面被機器人Ivan辨識。圖／國研院提供
國研院和東台傳播公司共同製作「下一步，AI 。 Next，愛」，圖為Ava（嚴正嵐飾）站在鏡子前面被機器人Ivan辨識。圖／國研院提供

AI能和人談戀愛，甚至取代真人嗎？國家實驗研究院和東台傳播公司共同製作「下一步，AI 。 Next，愛」，是一部將科學界與影藝界同框處理的紀實／劇情科普影片，藉由愛情故事，引出台灣AI人工智慧發展的歷程，今天舉行首映記者會。

國研院表示，「下一步，AI。Next，愛」全系列三集，在總長度約150分鐘當中，放進了一個愛情故事和18個不同面向的AI研究。回溯1999年，還是青澀女大學生的Ava（嚴正嵐飾）與學長Isaac（李竸）相戀，兩人對AI科技有許多憧憬；但好景不常，一場車禍意外帶走了Isaac的生命。

時間進入到未來，Ava成功成為一位AI科學家，為了填補心中遺憾，她不斷鑽研AI技術，想盡辦法打造出一個「像他一樣」的機器人。Ava逐步教會機器人各種功能，甚至讓它模擬Isaac的言行。它一步步學習，能辨識人臉、辨識語音、辨識情緒，能理解人類世界的知識、幫忙醫生看診，甚至還能創作音樂作品。

國研院表示，劇中主角的行為、經歷、能力表現，甚至心理狀態，都一一呼應到AI技術的發展，以及台灣目前的實際應用的層面，再輔以專家陳述現況以及預測與反思未來。影片也邀中央研究院、台灣大學、清華大學、台北醫學大學、中正大學及AI產業界的大老們入鏡。

飾演機器人的李竸分享，演機器人時不太能正常呼吸，隨時都有缺氧的可能，如果一個鏡頭時間拉長，眼睛會很乾而模糊看不清楚。在眼睛不能眨、不能正常換氣呼吸、不能吞口水的情況下，眼藥水跟礦泉水在導演喊卡之後要馬上補充，不然很難繼續演下去。

AI 愛情 北醫

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