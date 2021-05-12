「食公益」徵件起跑 最少補助公益團體30萬

頂新和德文教基金會自2018年推出國內首創、結合飲食與慈善的「食食刻刻與愛同行─食公益」捐助計畫，補助公益團體推展與飲食有關的專案，也提供專業師協助改善營運，至今捐助逾50個公益團體，金額超過3千萬元，累計受惠達400萬人次，今年食公益計畫即起自6月18日徵件，獲選單位最少可獲30萬補助。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡指出，基金會秉持創辦人魏應充主張的「善愛為寶、台灣共好」理念，協助社福團體自主維運、永續服務，期望透過定期捐贈及實質的支持能量，降低團公益體對外部資源依賴，今年度食公益捐助計畫，分為「自立」及「共好」2大方向，獲獎團體每間最低捐助30萬元。

小嶺頂愛啟兒關懷協會賴幸宜執行長回憶，去年協會幾乎面臨斷炊，所幸獲得頂新和德補助，協會開發新產品果凍，果凍包裝繪圖由學員創作，組裝、裝箱也都由學員完成，後來更進一步學習網路行銷，慢慢度過疫情難關。

彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會專員陳清雨則分享庇護工廠從印刷業跨足咖啡業。他說，隨著印刷業蕭條，協會在4、5年前轉作咖啡，由身心障礙者手工挑豆，並由國際烘豆師烘培，但礙於大眾刻板印象認為身心障礙者做出來的產品品質相對低落，協會也缺乏行銷管道、通路，品牌一直沒有推廣出去。

陳清雨說，去年透過頂新和德補助，協會採購了更高效能的進口磨豆機，去年代工合作廠商成長至5家，今年營業額上看千萬。

頂新和德表示，今年除挹注經費，有感於社福團體因疫情影響募款績效銳減，獲獎團體還能獲得客製化數位行銷課程乙堂，各案實際補助金額將由審查會議視申請內容核。2021年食食刻刻與愛同行──食公益詳細辦法可查詢https://reurl.cc/zbvrLe