高鐵5月15日至6月8日自由座票已釋出 原定期、回數票加碼看這

我國疫情持續嚴峻。台灣高鐵公司宣布，配合中央流行疫情指揮中心防疫指引，5月15日（六）至6月8日（二）實施全車對號座，暫停自由座（含站票）服務，期間原本規畫自由座車廂座位車票已釋出，敬請有搭車需求的旅客，盡早訂位購票。

高鐵說，暫停自由座服務期間，定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡將同步暫停使用，敬請使用上述票種的旅客盡早訂位購票，以免影響既定行程。

高鐵說，將密切觀察疫情變化，持續配合政府防疫措施機動調整營運服務及各項配套措施，並即時對外公告。

高鐵公司並將針對持有定期票、回數票之旅客，提供以下配套措施：

一、定期票

原優惠效期含5月15日至6月8日者，將配合展延相對應天數；此外，另再加碼免費展延27天優惠效期，亦即共展延52天。例如，原定期票效期為5月10日至6月8日，經展延52 天後，優惠效期將至7月30日。

二、回數票

除同上述規定展延回數票52天優惠效期外，於2月26日至5月14日購買回數票，且於6月9日至9月2日將回數票次數在效期內使用完畢者，可於2021年9月30日前，持符合優惠資格之回數票至各車站售票窗口辦理優惠兌換，現場兌換相同區間免費標準車廂對號座車票1張，另贈送不限區間之標準車廂對號座半價優惠券1張，逾期恕不受理。