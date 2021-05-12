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防疫升級！ 高雄市車站及公眾場域加強消毒

中央社 / 高雄12日電

新冠肺炎防疫升級，高雄市環保局從高雄車站開始，針對有高接觸風險的場域及設施進行消毒，並追蹤基隆市確診個案於高雄市的活動足跡做全面消毒。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，進入二級防疫，市長陳其邁今天下午前往小港醫院視察防疫及醫療動線規劃情形，再轉往高雄車站了解車站消毒進度。

環保局今天防疫總動員，調派清潔隊員、消毒車等噴消機具及人力，下午3時許於高雄火車站執行環境消毒，從車站閘門、樓梯及電梯扶手等全面清潔消毒，同時強化公共活動場域定時消毒，以降低進出民眾的感染。

有關基隆市進香團於高雄市活動的地點，環保局也派員進行足跡清消，三民及大寮區的宮廟從廣場、門柱到扶手，還有邊邊角角也不能放過。

警察局也要求落實「八大場域之管理人、業者、負責人應落實執行佩戴口罩防疫措施」，落實二級防疫，並要求消費者也務必配合防疫到位，戴口罩及保持社交距離等。

警察局長黃明昭還走訪電子遊戲場、防疫旅館並對業者及入住民眾宣導防疫加嚴，並以英文視訊關懷居家檢疫外僑健康狀況，提醒遵守防疫規定。

高雄市 警察 高雄車站

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