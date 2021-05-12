Red Bull「Soundclash」2021演唱會 緊急延期至七月底

原訂將於6月5日舉辦，2021年Red Bull SoundClash高雄巨蛋演唱會，日前4月21日甫於KKTIX購票網站正式開賣，今日因疫情升溫、配合中央防疫措施，Red Bull緊急宣布：將緊急延遲至7月31日。

Red Bull SoundClash演唱會強調在一場演唱會中邀請二組不同風格歌手或樂團，同時在三座舞台、四道關卡，透過多回合的「音樂對戰」，展現樂團實力，本次卡司並邀請到嘻哈搖滾創作歌手張震嶽和新生代樂團美秀集團展開跨世代的尬歌對戰。