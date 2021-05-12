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Red Bull「Soundclash」2021演唱會 緊急延期至七月底

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
2016年時首度舉辦的Red Bull Soundclash演唱會，邀請多組樂團樂手以音樂碰撞能量活力。圖 / Red Bull提供。
2016年時首度舉辦的Red Bull Soundclash演唱會，邀請多組樂團樂手以音樂碰撞能量活力。圖 / Red Bull提供。

原訂將於6月5日舉辦，2021年Red Bull SoundClash高雄巨蛋演唱會，日前4月21日甫於KKTIX購票網站正式開賣，今日因疫情升溫、配合中央防疫措施，Red Bull緊急宣布：將緊急延遲至7月31日。

Red Bull SoundClash演唱會強調在一場演唱會中邀請二組不同風格歌手或樂團，同時在三座舞台、四道關卡，透過多回合的「音樂對戰」，展現樂團實力，本次卡司並邀請到嘻哈搖滾創作歌手張震嶽和新生代樂團美秀集團展開跨世代的尬歌對戰。

由於配合中央防疫，Red Bull在經過各方面考量後，將原訂6月5日活動順延至7月底，已購票的消費者，近期將以簡訊或電子郵件通知，無需重複購票，可直接參與7月31日活動，同時品牌並表示，感謝所有參與者的體諒與配合，Red Bull屆時也將落實防疫配套措施，讓民眾可以健康、安心的參與，期待在高雄巨蛋與消費者一同相見。

由於配合中央防疫，Red Bull在經過各方面考量後，將原訂6月5日活動順延至7月底，已購票的消費者，近期將以簡訊或電子郵件通知，無需重複購票，可直接參與7月31日活動。圖 / Red Bull提供。
由於配合中央防疫，Red Bull在經過各方面考量後，將原訂6月5日活動順延至7月底，已購票的消費者，近期將以簡訊或電子郵件通知，無需重複購票，可直接參與7月31日活動。圖 / Red Bull提供。

演唱會 樂團 疫情

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