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疫情風暴再起 飯店業準備再賣便當度小月

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
疫情風暴再起，把亂許多新人辦婚宴的計畫。記者王慧瑛／攝影
疫情風暴再起，把亂許多新人辦婚宴的計畫。記者王慧瑛／攝影

5月16日是宜嫁娶好日子，高雄國賓大飯店當天有4場喜宴，目前已延期3場，人生大事改期，新人也手忙腳亂，相當辛酸。高雄漢來飯店旗下本館、巨蛋館兩個據點，6月8日前已退訂或延期達150桌，飯店業幹部心情沉重，坦言已有再賣便當度小月心理準備。

防疫期間在家用餐相對安全，高雄漢來美食去年疫情期賣便當、外帶餐食，一個月業績達600萬，3個月衝出2千萬成績，漢來美食幹部表示，若疫情風暴再起，已有再賣便當、外帶餐食計畫，因應消費者需求，也加減帶進營收。

飯店退訂方面，高雄國賓飯店表示，6月8日前團體旅遊訂房幾乎全取消，散客退訂效應還沒那麼快出現，許多人在觀望疫情動態發展而定。

漢來飯店表示，6月8日前如期辦婚宴、聚餐場子，會加強防疫措施，入場時聯制登記，也會有體溫感應裝置，發燒者禁入，也會拉開桌距，建議新人取消或調整敬酒等流程，減少群聚風險。

疫情 便當

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