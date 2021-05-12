防疫升級！ 環球購物中心北部5店進入商場即採實聯制

新冠肺炎疫情持續擴大，各百貨商場紛紛啟動防疫升級機制，環球購物中心繼十大防疫措施及導入科技化的UVC LED空氣除菌系統，今再升級，啟動五大防疫措施，率先採取進入商場實施「實聯制」，北部五店預計本周五起開始實施，並進行人流總量管制。

環球購物中心北部五店新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8及林口A9預計5月14日起在商場主要出入口實施「實聯制」，環球購物中心表示，進入館內需掃QR Code填寫電子表單，搭配原有的入口量測體溫、備有酒精消毒液措施，同時也將實施人流總量管制，讓入館民眾更安心。全台七店新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9、新左營車站及屏東市的商場空間除了已實施的每周全館大規模消毒、公共區域也將提升酒精消毒頻率，從兩小時改為每一小時。

全台七店館內及專櫃員工將改以每日每三小時測量一次體溫，並配戴健康管理胸牌記載體溫，公共區域改為每小時進行酒精消毒，同時更擴大外帶外送服務，與雙外送平台合作Uber Eats、Foodpanda合作，目前共有160家餐飲專櫃上線並，並將於近期設置「無接觸快取區」，方便消費者快速外帶。