防疫升級！公路客運場站車輛消毒頻率加倍 每5小時1次

國內疫情升溫，為了防疫，公路總局表示，已針對客運車輛、場站、駕駛員及服務人員要求配合落實防疫措施，包括車輛及場站定時清潔消毒作業、候車區及排隊動線標示社交距離，並提供充足酒精或消毒液，請站務人員協助乘客於上車前完成手部消毒。

此外，針對旅客防疫措施，嚴格要求如有體溫異常(額溫≧37.5℃或耳溫≧38℃)則不提供運輸服務，並要求戴口罩，同時於候車地點及車輛內以LED跑馬燈及場站廣播等方式向民眾加強宣導相關衛生行為，以共同防範疫情傳播。

公路總局強調，為因應中央流行疫情指揮中心提升疫情警戒標準，即日起配合調整強化公路客運防疫措施，除了民眾於公路客運運具內禁止飲食，若因生理需求須喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速佩戴口罩外，運具外有飲食需求者，在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，得於飲食期間暫時取下口罩。

公路總局表示，客運場站及車輛清潔消毒頻率加倍為平日每5小時1次，假日每3小時1次。另也呼籲旅客乘車時務必配合量測體溫、確實戴口罩，做好自我防護，以降低疫情感染與傳播的機會。