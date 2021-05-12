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飯店旅宿湧現退訂潮！ 團體居多 單日退訂達3至5成

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
星級飯店宴會及謝師宴退訂比例較高。本報資料照
星級飯店宴會及謝師宴退訂比例較高。本報資料照

台灣疫情升溫，今日爆增16本土，飯店民宿湧現退訂潮，據業者估計，今天單日住宿退訂比例就達3~5成，以團體退訂為主；餐飲則以大型宴會、謝師宴退訂為多。風景區飯店接獲電話以延後居多，獨棟的Villa大爆熱門，以力麗集團為例，旗下Villa目前5、6月假日預約全滿。

北部疫情升溫，飯店業者壓力大，某家連鎖旅館業者透露，昨天下午疫情指揮中心記者會結束，就紛紛接到宴會及謝師宴取消或延期電話，今天則是取消或延後住房，雙北星級飯店住房取消比例不高，除了宴會及謝師宴，台北君悅各餐廳未受影響，業者表示，住房館目前有近3成的長住賓客，訂房取消狀況並不明顯，但國旅散客暑假出遊的訂房量趨緩。

台北市林萬麗酒店取消的也多是宴會廳會議（改為線上會議）、餐廳大型聚會，婚宴多數還在猶豫考量中；板橋凱撒5月底前的住房退訂約1成，餐飲影響不大。

至於風景區飯店，多數訂房採延後入住，暑假訂房仍然搶手。南部飯店狀況尚平穩，高雄中央公園英迪格酒店接到的電話，多半是詢問飯店的防疫措施，住房與餐飲退訂不明顯；台南大員皇冠假日酒店表示，團體訂房影響較大，6/8之前幾乎全退，大約影響5成業績。

中部業者統計，謝師宴與喜宴衝擊較大，約有3成退訂。

首當其衝的是宜蘭，旅宿業者低調透露，「退訂電話多到接不完」，某家業者黃先生表示，多數打來都是直接退訂，「只能先撐過這段期間」。就連宜蘭住房率的模範生礁溪老爺酒店也有退訂電話，但不到1成。

旅客最愛的花蓮，也受此波疫情影響，5、6月退訂達5至6成，尤其團體客直接取消，影響最大。

疫情嚴峻，國旅大受衝擊。記者羅建怡／攝影
疫情嚴峻，國旅大受衝擊。記者羅建怡／攝影

訂房 英迪格酒店 疫情

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