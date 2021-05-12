憂藥局成防堵疫情漏網之魚 前藥劑師籲禁販售退燒藥

國內疫情已進入社區感染，藥劑師出身的台南市議會無黨聯盟總召林阳乙今天表示，為防堵疫情在社區擴散，建議中央流行疫情指揮中心禁止全國藥局在二級防疫期間販售退燒藥，將所有對退燒藥有需求者全集中到醫院診治及篩檢，揪出感染者，才能徹底阻絕疫情在社區擴散。

林阳乙說，感染新冠肺炎最明顯的3個症狀，包括發燒、喉嚨痛、全身痠痛，當這些症狀出現時，很多民眾會以為是感冒，習慣性到藥局買退燒藥或相關藥物舒緩症狀。不過，現在疫情已進入社區，相關單位已無法準確掌握感染者的感染源，讓人擔心藥局會成為防堵疫情的漏網之魚。

林阳乙指出，防疫期間，醫院及診所都會對發燒者進行篩檢，醫院更會對發燒者進行後續追蹤，唯有藥局是防疫漏洞，加上一般會到藥局購買退燒藥或是成藥的民眾，都是生活比較困苦者，他們對於疫情的防範意識也較薄弱，若是藥局能配合在二級防疫期間禁售退燒藥，可將這些發燒者集中到醫院診治並進行篩檢。