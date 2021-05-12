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疫情嚴峻！國父紀念館取消館慶 王大閎建築展如期開展
國父紀念館原訂於5月14日舉辦「49迎新 國館久久」館慶49週年活動，因配合中央流行疫情指揮中心最新防疫措施要求，緊急取消相關活動之辦理。但仍持續開放館內各項服務，以提供市民朋友最佳的藝文與休憩空間。
國父紀念館原邀請藝文、劇場等各界貴賓及陽明教養院打擊樂社、光復國小國樂團與該館志工合唱團，一同慶祝49週年館慶，由王蘭生館長及貴賓共同揭開壽桃塔，分送壽桃給所有前來祝福的嘉賓、表演團體及參與民眾，惟受疫期升溫影響而暫停辦理。
「空間、文化與手工性--微觀王大閎的建築世界」展覽開幕式也停辦，但靜態展覽活動仍照常舉行。國父紀念館表示，展覽內容聚焦在王大閎建築師一生建築創作的細部設計，他特別提醒了建築語言「微觀」與「手工性」的重要性。該展場地特別選在他唯一任教過的學校-國立台北科技大學舉辦，極具意義。該展覽自5月15日起至6月16日止，歡迎市民朋友前往參觀，並遵守相關防疫規定。
●活動詳細訊息請電洽2758-8008分機545、546，或逕上國立國父紀念館網站查詢。
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