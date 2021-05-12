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印尼僑胞台商看這裡！ 成大醫院今起提供免費線上醫療諮詢

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
成大醫院今天起提供印尼僑胞、台商，包括新冠肺炎疫情在內的醫療線上諮詢服務。圖／成大醫院提供
成大醫院今天起提供印尼僑胞、台商，包括新冠肺炎疫情在內的醫療線上諮詢服務。圖／成大醫院提供

成大醫院與外交部等單位合作，今天起提供印尼僑胞、台商等，即時的線上醫療諮詢，首日就有兩名罹患新冠肺炎的患者接受諮詢，患者不僅咨詢疫情相關問題，也詢問其他的疾病。

成大醫院今天是由感染管制中心主任陳柏齡，對這兩名患者進行一對一的諮詢。

成大醫院國際醫療中心表示，這是國內醫療機構與外交部、衛福部首度合作，針對旅居印度的台灣同胞舉辦醫療視訊諮詢。

此一服務之訊息由駐印度代表處及台商會、孟買台商會、南印度台商會與外貿協會公告，有需求的印度台胞填妥病歷資料表email至成大醫院國際醫療中心。在收到病歷表及檢查檢驗報告、電腦斷層等報告後，由國際醫療中心安排相關科別醫師進行書面評估判讀，並安排於3天內個別以視訊方式與醫師進行醫療諮詢。

此一醫療視訊諮詢不限身分別、諮詢科別、諮詢時間長短，且完全免費，讓台灣同胞即使身處4千公里外的印度，也能透過視訊，即時得到更好的醫療衛教，並稍稍減緩身心上的不適與焦慮。

印度新冠肺炎連日確診人數近40萬人，加上醫療體系崩潰，且缺乏醫療物資。旅居印度的台商及僑胞也傳出確診，甚至死亡，我國駐印度代表處內已累計10人染疫，其中2人已搭醫療專機返台治療中。

成大醫院為衛福部新南向一國一中心之印度主責醫院，除協助外交部及衛福部捐贈醫療物資至印度之人道救援任務外，日前也開辦視訊講座，協助在印度的海外人士防疫。國際醫療中心表示，日後視訊諮詢將持續進行，確保旅居印度台胞的健康安全。

成大醫院今天起提供印尼僑胞、台商，包括新冠肺炎疫情在內的醫療線上諮詢服務。圖／成大醫院提供
成大醫院今天起提供印尼僑胞、台商，包括新冠肺炎疫情在內的醫療線上諮詢服務。圖／成大醫院提供

印度 成大醫院 台商

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