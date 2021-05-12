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抗疫情！增強免疫力不可忽視 美女營養師教你這麼吃　

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
美女營養師程涵宇提供增強免疫力飲食方法。圖／程涵宇提供
美女營養師程涵宇提供增強免疫力飲食方法。圖／程涵宇提供

本土新冠疫情延燒，民眾除了勤洗手、戴口罩外，別忘了增加免疫力的重要。有關對抗冠狀病毒的營養素，美女營養師程涵宇表示，大蒜因含有「大蒜素」，每天可食用5公克大蒜（約2大瓣），對於流行性感冒、上呼吸道炎症、肺炎及肺結核等均有預防，以及治療之的功效。

疫情來勢洶洶，民眾需顧好自己的身體，可以嘗試改變飲食方法，讓自己增強免疫力。程涵宇說，對抗流感病毒部分，可吃點人蔘，因人蔘含有多醣體、人蔘皂苷，具有增加免疫力、補氣與提升新陳代謝等功用，更能增強免疫調節活性，對微生物感染的保護作用。

此外，維生素C是人體的抗氧化劑來源，對維持免疫系統相當重要。程涵宇說，維生素C具有抗發炎、抗病毒、抗菌、抗氧化等多項特性，有助改善情緒、提升活力，對於疫情時期緊張情緒有幫助。

至於維生素C的食物攝取，程涵宇說，每天1至1.5顆奇異果，就能滿足衛福部建議的每日攝取量100毫克；芭樂也又很好的效果，建議食用每天一個拳頭大的芭樂，約能攝取含200mg的維生素C，可達最大的保護效果，吸收率約在70至90%。

疫情 流感病毒 口罩

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