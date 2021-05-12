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疫情拉警報！ 勞動部即起強化職場防疫查核
新冠肺炎疫情今急速升溫，勞動部職安署表示，已立即強化職場防疫查核計畫，督促事業單位落實量測體溫、室內場所保持通風、提供防護具等職場防疫措施。
職安署表示，為促使事業單位加強職場防疫措施，已摘錄現行相關法令規範，訂定職場安全衛生防護措施指引，並視疫情發展及風險等級，加強量測勞工體溫、保持室內場所通風、工作場所消毒、提供相關衛生健康宣導及提供個人防護具等職場防疫措施。
勞工個人部分，職安署提醒，勞工應遵守相關防疫規範，做好個人自主管理，若出現發燒、咳嗽等身體不適，請速就醫，告知醫師職業史及接觸史等，並主動告知雇主，維護職場健康。
職安署呼籲雇主，除配合中央流行疫情指揮中心防疫措施外，並應依相關指引採取相關預防措施，同時視疫情等級、事業規模、活動或服務流程，適時修正及調整，確保勞工安全健康，員工如因執行職務染疫，將協助職災認定及提供相關勞動權益保障。
此外，勞保局全台24處辦事處明起將實施實聯制。勞保局表示，勞保局台北辦事處每天進出約800人。
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