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疫情緊張！ 遠東百貨宣布餐飲含美食街全面「實聯制」
台灣疫情升溫，今又增加16例本土個案，遠東百貨因應防疫層級提升，宣布今日起餐飲包含美食街、主題餐廳全面實施「實聯制」登記。
全台遠百今日起美食街、主題餐廳進行實聯制，消費者進入餐廳、小吃點餐前要配合登記資料(外帶除外)，登記表遵循中央流行疫情指揮中心規範，另外部分餐廳提供用QR Code掃描電子表單填寫，便於消費者登記。
遠百也列舉目前防疫措施，包含：
入場量測體溫持續執行，各入口皆有專人輪值，額溫超過37.5度拒絕進入賣場。除大門口「紅外線測溫儀」測溫外，車道入口、收貨場等其他入口則安排額溫槍測溫，輪值同仁全程戴口罩。
餐飲小吃專櫃全面放置隔板，大餐廳進場則再次量體溫。在贈品處、服務台標示維持社交距離。 VIP室管控進場人數，進場量測體溫、加強消毒。
持續消毒工作：定期全館大消毒、每日館內公共區域如電梯、手扶梯、各專櫃、客服中心、贈品處、電梯樓層面板加防護透明膜等，接觸頻度愈高、提高清潔頻次。
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