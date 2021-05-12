快訊

北市SOGO復興館疑有確診者足跡 1630提早打烊全館消毒

沒在怕？萬華2確診都在茶室工作 記者實地走訪仍傳歡唱聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

星夢郵輪探索夢號啟動「預防性停航」 6月8日前取消10航次

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
星夢郵輪「探索夢號」將啟動預防性停航。本報資料照片
星夢郵輪「探索夢號」將啟動預防性停航。本報資料照片

疫情升級，全台警戒，星夢郵輪「探索夢號」宣布，配合防疫，即起至6/8將啟動預防性停航，取消航次剛剛出爐，共計10個航次。郵輪公司表示，將為受影響的旅客提供改期出發及取消行程的選擇，旅客可以改乘「探索夢號」其他於2021年9月30日前出發的航次；若要選擇取消行程，已支付款項將全額退款。

星夢郵輪表示，「探索夢號」自去年7月在台灣復航以來，全面落實嚴謹的郵輪防控細則，一直保持零疫情紀錄。星夢郵輪將密切留意事態發展，全力配合有關當局的防疫措施，竭盡所能為所有旅客與船員的安全及健康提供保障。

此外，因應大型活動相繼取消或延期，KLOOK、KKday也陸續宣布，若因疫情影響行程，6月8日前異動可「全額退費」。

可樂旅遊也公布最新方案，即日起凡對疫情有所疑慮之旅客，將全力協助辦理取消及延期等相關事宜，在依照旅遊定型化契約之前題下，將盡力為旅客爭取全額退費。若有實質費用產生，將會舉證相關費用明細，收取實際取消費。

雄獅旅遊配合星夢郵輪探索夢號6月8日前預防性停航，旅客可選擇改期，若取消行程也將全額退費。其他團體行程則在旅遊定型化契約標準下，全力協助旅客辦理取消及延期等相關事宜，並會盡力協調爭取退費。至於已出團的旅客，雄獅旅遊表示，會落實實名制、安心制，嚴格施行量測體溫、戴口罩等規定。

●最新／探索夢號取消航次

2021年5月12日至2021年5月14日基隆－澎湖－基隆

2021年5月14日至2021年5月16日基隆－金門－基隆

2021年5月16日至2021年5月20日基隆－澎湖－金門－馬祖－基隆

2021年5月21日至2021年5月23日基隆－花蓮－基隆

2021年5月23日至2021年5月26日基隆－澎湖－馬祖－基隆

2021年5月26日至2021年5月28日基隆－馬祖－基隆

2021年5月28日至2021年5月30日基隆－澎湖－基隆

2021年5月30日至2021年6月3日基隆－澎湖－金門－馬祖－基隆

2021年6月4日至2021年6月6日基隆－花蓮－基隆

2021年6月6日至2021年6月9日基隆－澎湖－金門－基隆

基隆 郵輪

延伸閱讀

社區感染風暴擴大 陳其邁證實基隆確診婦進香夜宿香客大樓

基隆確診婦人曾到高雄進香 陳其邁：活動12小時

基隆確診婦人感染源不明 接觸者25人14人居家隔離採檢

基隆確診婦兒子北市上班大樓昨消毒 萬華區急清消確認

相關新聞

新增本土16例！ 四大連鎖百貨全面啟動餐飲實聯制

隨著疫情升溫，四大連鎖百貨防疫規格升級，包括遠東百貨、遠東SOGO、新光三越、微風今起全台各店餐飲、美食街全面啟動「實聯...

本土案例暴增民心憂 量販超市出現防疫用品、米麵食品採購潮

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增16例本土案例，創疫情以來單日新高，造成許多民眾恐慌，也立刻反應在量販、超市等賣場的...

疫情緊張！ 遠東百貨宣布餐飲含美食街全面「實聯制」

台灣疫情升溫，今又增加16例本土個案，遠東百貨因應防疫層級提升，宣布今日起餐飲包含美食街、主題餐廳全面實施「實聯制」登記...

飯店旅宿湧現退訂潮！ 團體居多 單日退訂達3至5成

台灣疫情升溫，今日爆增16本土，飯店民宿湧現退訂潮，據業者估計，今天單日住宿退訂比例就達3~5成，以團體退訂為主；餐飲則...

防疫破口在身邊！好市多「超噁畫面」引眾怒 網批：最差身教

台灣疫情升溫，民眾對防疫應更加注意，有民眾前往美式賣場好市多購物時，發現推車內遭人丟棄使用過的口罩，不禁怒批對方「沒水準」！據環保署表示，由於防疫情間口罩亂丟可能汙染環境及人體健康，最高將按次重罰6000元。

防疫升級！公路客運場站車輛消毒頻率加倍 每5小時1次

國內疫情升溫，為了防疫，公路總局表示，已針對客運車輛、場站、駕駛員及服務人員要求配合落實防疫措施，包括車輛及場站定時清潔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。