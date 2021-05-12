星夢郵輪探索夢號啟動「預防性停航」 6月8日前取消10航次

疫情升級，全台警戒，星夢郵輪「探索夢號」宣布，配合防疫，即起至6/8將啟動預防性停航，取消航次剛剛出爐，共計10個航次。郵輪公司表示，將為受影響的旅客提供改期出發及取消行程的選擇，旅客可以改乘「探索夢號」其他於2021年9月30日前出發的航次；若要選擇取消行程，已支付款項將全額退款。

星夢郵輪表示，「探索夢號」自去年7月在台灣復航以來，全面落實嚴謹的郵輪防控細則，一直保持零疫情紀錄。星夢郵輪將密切留意事態發展，全力配合有關當局的防疫措施，竭盡所能為所有旅客與船員的安全及健康提供保障。

此外，因應大型活動相繼取消或延期，KLOOK、KKday也陸續宣布，若因疫情影響行程，6月8日前異動可「全額退費」。

可樂旅遊也公布最新方案，即日起凡對疫情有所疑慮之旅客，將全力協助辦理取消及延期等相關事宜，在依照旅遊定型化契約之前題下，將盡力為旅客爭取全額退費。若有實質費用產生，將會舉證相關費用明細，收取實際取消費。

雄獅旅遊配合星夢郵輪探索夢號6月8日前預防性停航，旅客可選擇改期，若取消行程也將全額退費。其他團體行程則在旅遊定型化契約標準下，全力協助旅客辦理取消及延期等相關事宜，並會盡力協調爭取退費。至於已出團的旅客，雄獅旅遊表示，會落實實名制、安心制，嚴格施行量測體溫、戴口罩等規定。