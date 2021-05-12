疫情延燒想退訂房怎麼辦？ 觀光局：建議協商延期

國內疫情持續延燒，兩日來本土確診累積病例已高達23例，重創國旅，包括雙北、宜蘭、桃園，甚至是中南部都傳出退房潮，也讓不少旅宿業者憂心是否有解約退費的相關規定。

對此，交通部觀光局表示，如果是依照防疫法規規定，或是依照依防疫主管機關要求禁止入境、居家「隔離」或「自主管理」，導致無法如期前往預訂住宿之旅宿業，尚符合「個別旅客訂房定型化契約應記載事項」第9點規定之「因不可抗力或其他不可歸責於雙方當事人之事由，致契約無法履行者」情形，民眾得請求旅宿業者無息返還其已支付之全部定金及其他費用。

不過觀光局也說，如非屬上述情形而有取消訂房需求，仍應適用「個別旅客訂房定型化契約應記載事項」第5點規定之「14日比例退款」、「3日比例退款」、「1年內保留已付金額作為日後消費折抵使用」等方式處理。

觀光局強調，建議民眾可依「個別旅客訂房定型化契約應記載事項」第6點規定「旅客於訂房後，要求變更住宿日期、住宿天數、房型、房間數量，經業者同意者，旅客不需支付因變更所生之費用」與旅宿業者協商改期。