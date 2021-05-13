巴部農 台灣好水的代名詞

巴部農天然鹼性礦泉水，2021年獲得權威品質評鑑機構Monde Selection頒發最高榮譽Grand Gold Award ”特級金獎”，在產品包裝、風味一直到科學分析等項目，均獲得90分以上的高分! 首次參加世界品質評鑑大賞評選即獲得佳績，實為台灣之光。

巴部農亦連續兩年榮獲有食品界米其林之稱的【ITQI國際風味評鑑所的絕佳美味獎章】 圖／帝大生醫 提供

來自台灣新竹的巴部農天然鹼性礦泉水以其獨特的天然pH9.0與豐富微量元素等特色著稱，更是唯一以純天然鹼性礦泉水產品，榮獲【SNQ國家品質標章-保健食品組】認證的飲用水。

Monde Selection是由80位獨立專家組成的國際領先的品質研究機構之一，該組織成立已有60年歷史，產品評鑑過程由在食品科學、生物技術等領域之權威組成之評審團，為確保對產品進行客觀及整體性評判，評審以嚴格獨立的方式評選，其中包括多達20個參數以建立產品的品質資料，並在實驗室進行精密化學分析，評鑑遠超過常規品嘗的範圍。尤其是在飲用水產品的評審，更需要借重他們的知識與經驗，針對每件商品進行仔細評估。

巴部農是唯一以純天然鹼性礦泉水產品，榮獲【SNQ國家品質標章-保健食品組】認證的飲用水。 圖／帝大生醫 提供

台灣位於環太平洋火山帶，多樣化的地質樣貌更是世界知名，深藏在橫山鄉大山背地區的巴部農天然鹼性礦泉水，媲美歐洲阿爾卑斯山與日本富士山的優良水質與營養成分，是台灣僅見的火山玄武岩礦泉水，原水經美國專業單位測定，水齡更是高達4500年，彌足珍貴。

巴部農天然鹼性礦泉水以其天然恆定的鹼性pH9.0±0.5著稱，微量元素成分中高含量號稱”水中黃金”的偏硅酸，深受愛美女性、運動員與高齡保健者的喜愛，其營養組成成分在國外更是達到”理療級天然礦泉水”的標準，多喝水對於身體健康具有明顯的功效。

巴部農水深受愛美女性、運動員與高齡保健者的喜愛，其營養組成成分在國外更是達到”理療級天然礦泉水”的標準。 圖／帝大生醫 提供

巴部農亦連續兩年年榮獲有食品界米其林之稱的【ITQI國際風味評鑑所的絕佳美味獎章】，除了好營養更有好口感，甘甜、滑順、無澀感，用於泡茶、煮咖啡及做菜佐餐都有提升風味的效果，頗獲業界好評，為許多國際級度假中心與餐廳俱樂部的選用水，更是精品咖啡師與茶道師間口耳相傳，相互推薦的傳奇用水。

巴部農天然鹼性礦泉水，2021年獲得權威品質評鑑機構Monde Selection頒發最高榮譽Grand Gold Award ”特級金獎” 圖／帝大生醫 提供

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