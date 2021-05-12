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社區出現確診者怎辦？女醫列「2動作」自保：感染機率極低

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣連日出現多起新冠肺炎本土案例。 歐新社
台灣連日出現多起新冠肺炎本土案例。 歐新社

台灣新冠肺炎本土案例連日激增，尤其此次增加數起社區感染案例，更加劇民眾不安。醫師林靜儀便在臉書呼籲「未來二週，每個人都要成為阻斷傳播鏈的關鍵」，並強調即使社區內有感染者，只要做好兩件事，被感染的機率就「非常非常低」。

自華航機師、諾富特飯店爆出群聚事件後，台灣北部陸續出現多起感染源不明案例，令許多民眾擔心感染源是否就在自己身邊，今林靜儀醫師在臉書發文要大家別太恐慌，認為近來案例讓眾人對防疫恢復警覺是件好事，「未來二週，每個人都要成為阻斷傳播鏈的關鍵」。

她表示，自全球疫情爆發以來，台灣在全民團結防疫的情況下，才讓眾人都能過著奇蹟般接近正常的生活，然而疫情肆虐情形並未中止，台灣仍不能鬆懈，未來大家能做到的就是「避免到處跑，沒有緊急必要的活動請暫緩」。同時她也肯定指揮中心防疫升級到6月8日的決定，因為三周時間足夠病毒傳播鏈斷鏈。

至於民眾擔憂社區感染的狀況，她認為就算社區有感染者，「只要他不是住在你家，你不要口罩戴下巴到處去然後還不愛洗手，你被感染到的機率就非常非常低」。此外她也提醒，疫苗施打後12天以上免疫效果才會足夠，切記不可因打了疫苗就疏忽防疫。

林靜儀 社區感染 新冠肺炎

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