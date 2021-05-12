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全台防疫拉警報！醫揭社區感染後「4大變化」讚：這樣很好

聯合新聞網 / 綜合報導
國內本土疫情再起，民眾防疫意識升高，車站等人潮聚集處也未如以往繁忙。記者邱德祥／攝影
國內本土疫情再起，民眾防疫意識升高，車站等人潮聚集處也未如以往繁忙。記者邱德祥／攝影

國內新冠肺炎本土疫情延燒，出現多起感染源不明案例，指揮中心也宣布，台灣已經正式進入社區感染階段，全台防疫拉警報。不過，針對疫情升溫，重症醫師陳志金點出他觀察到的4大變化，並以樂觀態度直呼「這樣很好」。

全台疫情擴大，11日一口氣新增7例本土確診個案，創下單日最多本土病例紀錄，且多起感染源不明，指揮中心宣布，疫情已經走入社區，並將疫情警戒提升為第2級，呼籲全民提高防疫意識。

針對社區感染爆發，奇美醫學中心加護醫學部醫師陳志金在臉書表示，他發現社會整體有4大變化，分別為一、收到許多醫院的門診和急診室，幾乎都空無一人的照片；二、疫苗預約紛紛傳來額滿的消息；三、書商平台的即時排行榜中，前10名有5個都是口罩，還有1個是防菌洗衣精；四、網路熱搜關鍵字的前5名，有3名都和口罩相關

對於上述變化，陳志金大讚「這樣很好，全民動起來」，並反問網友「還有觀察到什麼不一樣嗎？」引來民眾熱烈回應，紛紛留言「看見一位阿姨戴護目鏡、口罩，手上還戴醫用藍色手套」、「超商廁所不開放了」、「員工旅遊取消」、「很多人退飯店住宿了」、「倒垃圾的時候，大家幾乎都戴上口罩」。

但也有網友直呼「很多人真的都太鬆懈了」、「街上還是有一堆沒戴口罩的人」、「夜市還是一堆不都沒戴口罩的好老百姓」、「口罩沒戴好露出鼻孔的依然不少」、「希望超商內用區也暫停開放」等，憂心仍有許多防疫破口存在。

口罩 疫情 社區感染 醫師

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