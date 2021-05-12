德基水庫蓄水率剩2.77％ 農友怨：沒水不知要怎麼搞

久旱不下雨，德基水庫今天水位1325.57公尺，水庫蓄水率只剩2.77%，創47年來水位最低紀錄。水庫庫底裸露乾涸，梨山的居民表示，幾十年來從未見德基水庫水位這麼低，連過去水量豐沛的溪口也不見一滴水，相當驚訝。

德基水庫水位持續下降。昨日水位1325.63公尺，蓄水量2.8%，今天降到1325.57公尺，蓄水量只剩2.77%，創歷史新低。

梨山地區農友表示，因乾旱缺水，原本種植的甜柿果樹結果，現在應有1個硬幣大，現在卻小很多；高麗菜的農地也乾巴巴，高麗菜長不大，都沒有水「不知要怎麼搞」，接下來也不知能否採收。

當地居民表示，幾十年來從未見德基水庫水位這麼低，連過去水量豐沛的溪口，現在卻一滴水都沒有，感到非常不可思議。