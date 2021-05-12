聽新聞
test
0:00 / 0:00
德基水庫蓄水率剩2.77％ 農友怨：沒水不知要怎麼搞
久旱不下雨，德基水庫今天水位1325.57公尺，水庫蓄水率只剩2.77%，創47年來水位最低紀錄。水庫庫底裸露乾涸，梨山的居民表示，幾十年來從未見德基水庫水位這麼低，連過去水量豐沛的溪口也不見一滴水，相當驚訝。
德基水庫水位持續下降。昨日水位1325.63公尺，蓄水量2.8%，今天降到1325.57公尺，蓄水量只剩2.77%，創歷史新低。
梨山地區農友表示，因乾旱缺水，原本種植的甜柿果樹結果，現在應有1個硬幣大，現在卻小很多；高麗菜的農地也乾巴巴，高麗菜長不大，都沒有水「不知要怎麼搞」，接下來也不知能否採收。
當地居民表示，幾十年來從未見德基水庫水位這麼低，連過去水量豐沛的溪口，現在卻一滴水都沒有，感到非常不可思議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言