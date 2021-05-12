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防疫破口在身邊！好市多「超噁畫面」引眾怒 網批：最差身教

聯合新聞網 / 綜合報導
網友到好市多購物，驚見推車內遭人丟棄使用後的口罩。 圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
網友到好市多購物，驚見推車內遭人丟棄使用後的口罩。 圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」

台灣疫情升溫，民眾對防疫應更加注意，有民眾前往美式賣場好市多購物時，發現推車內遭人丟棄使用過的口罩，不禁怒批對方「沒水準」！據環保署表示，由於防疫情間口罩亂丟可能汙染環境及人體健康，最高將按次重罰6000元。

防疫期間為減少出門次數，不少人會事先到大賣場採買一批存貨，並屬意量大又便宜的好市多。有民眾前往台中好市多時，發現有人將使用過的口罩丟棄在推車中，除了4枚口罩外，還有衛生紙、明細等垃圾。目擊者怒批「真的覺得很沒水準」，更表示現在疫情升溫，「丟口罩令人覺得可怕」，呼籲丟棄者若看到發文，「請自我感覺到丟臉」。

文章吸引網友留言批評，「完全沒有防疫觀念」、「超沒水準」、「敢丟成這樣像是怕丟臉的人嗎」、「真的超髒，而且超沒水準，不知道有沒有病毒」。同時從照片中可看出，口罩除了成人用的平面口罩外，疑似還有童用立體口罩，更激起網友怒火，「一家大小都這樣，這是身為家長最壞的身教」、「還有小孩的，真是最差的身教」、「沒公德心、真的要再教育」、「台灣最霉的風景是人」。

有人則指出，購物明細上有會員編號，應可追出丟棄者，希望好市多積極處理，另有人從推車狀況推測，質疑賣場是否疏於整理、消毒推車，「好市多也有責任，推車都沒在整理跟消毒了嗎？賣場要求戴口罩遇到沒水準客人，可是賣場相對要給客戶一個安全的購物環境，希望好市多也能聽到」。

行政院環境保護署網站，使用後口罩是一般性垃圾，應丟入垃圾桶妥善收集後，交垃圾車處理，目前處於防疫期間，丟棄使用後口罩的行為會依「違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則」加重認定污染及危害程度，經查獲後，首次處罰3600元，第2次以上將按次重罰6000元。

好市多 疫情 口罩 廢棄物

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