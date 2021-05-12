本土暴增！她怨網購酒精250元飆到700元 網友曝口罩也漲價

台灣新冠肺炎疫情昨（11）日一口氣增加7例本土案例，6例感染源不明，疫情進入社區感染，中央流行疫情指揮中心升級防疫警戒到第二級，引發民眾憂心。有網友抱怨，11日下午2時公布疫情後，原本預計要網購的酒精，馬上從250元漲到700元，讓人氣到怒批「搶劫嗎？」。

一名網友在《爆怨2公社》發文表示，「很不開心耶！ 昨天晚上結帳別的商品的時候，才瞄一眼同樣在購物車裡面的酒精，很確定4公升的價格還是『250元』，14：00 才公布本土+7，『傍晚』再點開價格立刻變700元！到底為什麼不到24小時，酒精可以立刻漲快一倍啊！」。

貼文一出，眾人群起同聲砲轟「過份！」、「搶劫嗎？」、「這種賣家就直接拒絕往來了吧」、「這個價格我建議你還是買高梁酒比較實在」，還有有相同經驗的網友留言「我也是看到250活生生漲到750，真的很誇張…」、「剛剛朋友才在抱怨，上禮拜訂兩瓶一瓶255，直接取消訂單，之後漲價到280，晚上又漲成750」。

不只消毒用品，有網友留言「剛剛發現口罩一夜漲了50元」、「趁火打劫，擺明發災難財」、「直接檢舉就好了」。依據《公平交易委員會》公告資訊，行政院已於109年1月31日公告「一般醫用口罩及外科手術口罩」為刑法第251條第1項第3款所定生活必需用品，意圖抬高交易價格、囤積，無正常理由不應市銷售者，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。