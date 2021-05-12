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KLOOK、KKday 6月8日前行程異動可「全額退費」
中央流行疫情指揮中心昨天宣布，因國內出現「感染源不明」本土病例讓社區感染的風險增加，疫情警戒提升到第二級。可樂旅遊今宣布，即日起凡對疫情有所疑慮之旅客，將全力協助辦理取消及延期等相關事宜，在依照旅遊定型化契約之前題下，將盡力為旅客爭取全額退費。若有實質費用產生，將會舉證相關費用明細，收取實際取消費。
在維護旅客權益及健康安全的考量下，可樂旅遊將配合中央疫情指揮中心政策，隨時調整應變，並嚴格落實防疫步驟，提醒旅客隨時注意自身身體狀況，保護自己也保護他人。
此外，旅遊預訂平台KLOOK表示，為維護用戶的權益與安全，已預訂KLOOK自2021年6月8日前行程的用戶，若因疫情關係希望取消或改期，只要透過App或網頁或訂單中的「諮詢客路」與KLOOK客服聯繫，將可免費退訂或改期；欲退改的訂單中若先前是以KLOOK積分結帳，其積分也將一併退還至用戶的帳戶。
「用戶的權益和安全永遠是KLOOK最重視的事項，我們會密切關注疫情的發展」，KLOOK表示，在維護用戶權益的前提下，配合指揮中心的政策，調整退改政策並與供應商及用戶妥善溝通，以維護大家的健康與安全；也呼籲消費者勤洗手消毒、妥善配戴口罩，並時刻注意自身健康狀況，保護自己也保護他人。
KKday則表示，針對6月8日前之行程，若旅客因為疫情導致行程變動，並透過KKday App或網頁端聯繫客服，KKday將詢問旅客是否更改體驗日期，若無法更改體驗日期，將為旅客辦理取消，並全額退費，後續也會依照政府規範來滾動式因應，以旅客權益為優先。
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