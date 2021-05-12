高鐵端午節假期加開列車 自由座服務相關規劃6月初公布

端午節假期即將到來，台灣高鐵公司（2633）為服務返鄉及出遊旅客的需求，規劃為期五天的端午節假期疏運，自6月11日（五）至6月15日（二），期間加開103班次列車（南下49班、北上54班），總計五天提供832班次的旅運服務。旅客可自5月14日（五）凌晨零時起，透過高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、T Express手機購票系統、語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購端午節假期疏運期間所需的車票。

台灣高鐵公司配合中央流行疫情指揮中心防疫指引，已宣布自5月15日（六）起至6月8日（二）實施全車對號座，暫停自由座（含站票）服務，即日起並禁止車廂內飲食。至於端午疏運期間是否提供自由座服務之相關規劃，高鐵公司將密切觀察疫情發展，並依照疫情指揮中心指引機動調整後，預計最快於6月初對外公布。

高鐵公司敬請旅客提早訂購端午節疏運期間各車次車票，並可多加利用「T Express行動購票」App或高鐵合作之便利商店，一次完成訂位、付款及取票。疏運期間同時適用「早鳥優惠」、「大學生優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠內容。

高鐵公司表示，即日起高鐵各車站大廳暫停辦理各項活動，列車上禁止飲食、全面暫停推車販售服務並撤除列車椅背網袋內之「TLife」車上雜誌，商務車廂亦暫停供應熱飲及書報雜誌服務，改為提供單獨包裝之甜鹹點心各1份及瓶裝水。敬請自備餐食或商務車廂的旅客，將餐點攜帶下車後再行食用。旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲/食用完畢後，儘速佩戴口罩。

此外，高鐵列車上之推車販售服務雖暫停，但車站內仍將販售高鐵便當，站內商家亦維持提供餐飲服務，敬請旅客用餐時遵循疫情指揮中心之「防疫社交距離」指引，安心享用美食，共同維護自身及他人健康安全。

高鐵公司呼籲旅客切實遵守防疫措施，自進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須佩戴口罩，乘車時亦須全程佩戴口罩並配合量測體溫；連續量測2次額溫達37.5℃之旅客，除將勸導返家休息或就醫外，並將依傳染病防治法規定拒絕運送。

台灣高鐵秉持「乘車安全、為您守護」的服務理念，持續關切疫情變化，為守護旅客健康安全，高鐵列車組員及車上保全於巡視車廂時，將特別注意旅客佩戴口罩情形，發現未依規定佩戴口罩旅客除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，立即通知鐵路警察協助，依中央流行疫情指揮中心指引，落實執行防疫規定，敬請旅客切實遵守佩戴口罩等防疫措施。

台灣高鐵已於旅客動線上設置消毒酒精，協助旅客防疫；各車站除提升消毒頻率至每小時一次外，另生飲台型式之飲水機均暫時關閉不提供服務。每車次列車於抵達端點站進行折返清潔時，都會特別以酒精進行全面消毒，並針對扶手、餐桌等旅客接觸較多的地方加強清潔，另每日於收班後再進行一次全車深度消毒，敬請旅客安心搭乘。