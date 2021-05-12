阿勃勒果實促排便卻傷肝 111年7月起禁用

阿勃勒是台灣常見路樹，阿勃勒果實則是常被用於促進排便、治便秘的偏方，但國際研究顯示長期食用具肝毒性，食藥署公告明年7月起禁止用於食品原料，違者最高可罰新台幣300萬元。

衛生福利部食品藥物管理署今天公告「阿勃勒（Cassia fistula L.）果實之使用限制」，規定自明年7月1日起，阿勃勒果實不得用於食品原料。

食藥署食品組簡任技正周珮如接受中央社記者電訪表示，阿勃勒果實主成分羥基蒽類衍生物，能促進腸胃蠕動，具輕瀉作用，國內大多為標榜有助排便的進口錠狀保健食品使用。

周珮如說，國際間已有相關科學研究報告指出，長期食用含阿勃勒果實成分的食品，可能具有肝毒性，且目前文獻無法訂定每日安全使用量，故與專家討論決定禁用。

周珮如表示，自明年7月1日起，食品製造與輸入不得含有阿勃勒果實成分；但因此成分不會立即造成健康影響，故期限前製造或進口的產品，仍可販售直至效期截止。

周珮如表示，要促進排便可多吃蔬果，不一定要靠這種特殊成分。若明年7月起查獲食品原料不符相關規定，可處新台幣3萬至300萬元罰鍰。