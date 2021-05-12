信用卡遭鎖卡竟是「溢繳」肇禍？他述經歷網全傻「第一次聽到」

現代人常用信用卡購物、繳費，每到繳卡費時期，為求方便，有些人可能就會直接轉整數，出現溢繳狀況，但有民眾發現，自己的信用卡因溢繳及退款兩因素，導致鎖卡無法使用，讓他非常傻眼，事件到網路後引起熱議，不少人表示「第一次聽到」。

網友在「爆怨2公社」發文抱怨，他有7家銀行卡，每月繳款正常，也從未付過循環利息，但近日卻忽然發現信用卡無法使用，致電銀行客服才知道，原因竟出在他上月款項多繳，加上本月有退款入帳，導致系統錯亂直接鎖卡。

由於原因太離奇，他再次確認「多繳錢所以不能用？」，客服立刻回覆「對」，並建議他「提前繳完這個月的帳單」信用卡就可以用了，讓他無奈表示第一次遇到多繳還鎖卡的，「我做錯了什麼」。

對原PO的遭遇，網友們也嘖嘖稱奇，「第一次聽到多繳會被鎖卡」、「多繳沿用下次使用，鎖卡是哪招」、「多繳卡費會被鎖卡？活了幾十年第一次聽到」、「太詭異了吧，我之前其他信用卡溢繳都還是能正常用」、「溢繳被鎖卡，好好笑的銀行」，但也有人表示「我也遇過。跟家人講，不相信我，還說真的沒繳快去繳，百口莫辯」。

部分網友則笑說，原PO做錯的是就是「沒有剪卡」，「爛透了，剪了換另一家卡」、「首見，直接棄用吧」、「這當然是你的錯…因為你竟然還沒剪卡」、「跟他說這麼不方便，那我要停卡，就馬上處理了」、「直接回順便幫我停卡就會馬上好了」。