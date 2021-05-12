快訊

今本土暴增16例確診！創歷史單日新高 1例來源調查中

直播／新增16例本土案例！ 指揮中心說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

信用卡遭鎖卡竟是「溢繳」肇禍？他述經歷網全傻「第一次聽到」

聯合新聞網 / 綜合報導
民眾抱怨自己遭鎖卡的原因竟是因為帳單「溢繳」，直呼第一次遇到。 本報系資料庫
民眾抱怨自己遭鎖卡的原因竟是因為帳單「溢繳」，直呼第一次遇到。 本報系資料庫

現代人常用信用卡購物、繳費，每到繳卡費時期，為求方便，有些人可能就會直接轉整數，出現溢繳狀況，但有民眾發現，自己的信用卡因溢繳及退款兩因素，導致鎖卡無法使用，讓他非常傻眼，事件到網路後引起熱議，不少人表示「第一次聽到」。

網友在「爆怨2公社」發文抱怨，他有7家銀行卡，每月繳款正常，也從未付過循環利息，但近日卻忽然發現信用卡無法使用，致電銀行客服才知道，原因竟出在他上月款項多繳，加上本月有退款入帳，導致系統錯亂直接鎖卡。

由於原因太離奇，他再次確認「多繳錢所以不能用？」，客服立刻回覆「對」，並建議他「提前繳完這個月的帳單」信用卡就可以用了，讓他無奈表示第一次遇到多繳還鎖卡的，「我做錯了什麼」。

對原PO的遭遇，網友們也嘖嘖稱奇，「第一次聽到多繳會被鎖卡」、「多繳沿用下次使用，鎖卡是哪招」、「多繳卡費會被鎖卡？活了幾十年第一次聽到」、「太詭異了吧，我之前其他信用卡溢繳都還是能正常用」、「溢繳被鎖卡，好好笑的銀行」，但也有人表示「我也遇過。跟家人講，不相信我，還說真的沒繳快去繳，百口莫辯」。

部分網友則笑說，原PO做錯的是就是「沒有剪卡」，「爛透了，剪了換另一家卡」、「首見，直接棄用吧」、「這當然是你的錯…因為你竟然還沒剪卡」、「跟他說這麼不方便，那我要停卡，就馬上處理了」、「直接回順便幫我停卡就會馬上好了」。

民眾抱怨自己遭鎖卡的原因竟是因為帳單「溢繳」，直呼第一次遇到。 圖／截自爆怨2公社
民眾抱怨自己遭鎖卡的原因竟是因為帳單「溢繳」，直呼第一次遇到。 圖／截自爆怨2公社

信用卡

延伸閱讀

痛快剪四張卡！卡友吐這間信用卡服務爛爆「想怒剪」

外送員傳「360字長文」不想送餐上樓 網眾怒：別叫了讓他失業

每月薪轉多個帳戶！他憂影響信用卡審核 網揭只看「1條件」

看到快卸載！8款惡意APP會盜刷信用卡 恐讓荷包大失血

相關新聞

防疫破口在身邊！好市多「超噁畫面」引眾怒 網批：最差身教

台灣疫情升溫，民眾對防疫應更加注意，有民眾前往美式賣場好市多購物時，發現推車內遭人丟棄使用過的口罩，不禁怒批對方「沒水準」！據環保署表示，由於防疫情間口罩亂丟可能汙染環境及人體健康，最高將按次重罰6000元。

本土暴增！她怨網購酒精250元飆到700元 網友曝口罩也漲價

台灣新冠肺炎疫情昨（11）日一口氣增加7例本土案例，6例感染源不明，疫情進入社區感染，中央流行疫情指揮中心升級防疫警戒到第二級，引發民眾憂心。有網友抱怨，11日下午2時公布疫情後，原本預計要網購的酒精，馬上從250元漲到700元，讓人氣到怒批「搶劫嗎？」。

社區出現確診者怎辦？女醫列「2動作」自保：感染機率極低

台灣新冠肺炎本土案例連日激增，尤其此次增加數起社區感染案例，更加劇民眾不安。醫師林靜儀便在臉書呼籲「未來二週，每個人都要成為阻斷傳播鏈的關鍵」，並強調即使社區內有感染者，只要做好兩件事，被感染的機率就「非常非常低」。

德基水庫蓄水率剩2.77％ 農友怨：沒水不知要怎麼搞

久旱不下雨，德基水庫今天水位1325.57公尺，水庫蓄水率只剩2.77%，創47年來水位最低紀錄。水庫庫底裸露乾涸，梨山...

男子出現雙下巴不是發胖 小心癌症上身

南投30歲呂姓男子無意間發現自己脖子腫腫的，以為是變胖長出雙下巴，後來出現聲音沙啞時就醫，沒想到是甲狀腺癌的徵兆。經醫師...

疫情燒！一夕間訂單狂掉八、九成 遊覽車爆退訂潮

本土疫情連環爆，昨一口氣新增七例本土疫情確診，不僅指揮中心升級疫情警戒到第二級，不少縣市也紛紛宣布停辦畢旅、戶外教學等活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。