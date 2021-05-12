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疫情燒！一夕間訂單狂掉八、九成 遊覽車爆退訂潮

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
本土疫情連環爆，不少縣市也紛紛宣布停辦畢旅、戶外教學等活動。不過也因為這樣，讓遊覽車業者叫苦連天，直呼「一天之差」，退訂潮如海水般湧來。圖／報系資料照
本土疫情連環爆，不少縣市也紛紛宣布停辦畢旅、戶外教學等活動。不過也因為這樣，讓遊覽車業者叫苦連天，直呼「一天之差」，退訂潮如海水般湧來。圖／報系資料照

本土疫情連環爆，昨一口氣新增七例本土疫情確診，不僅指揮中心升級疫情警戒到第二級，不少縣市也紛紛宣布停辦畢旅、戶外教學等活動。不過也因為這樣，讓遊覽車業者叫苦連天，直呼「一天之差」，退訂潮如海水般湧來，光是一天就有八、九成的訂單退訂，若疫情警示再升級，大家恐要留宿街頭。

中華民國遊覽車公會全聯會副理事長林建宏表示，之前諾富特事件爆發後，遊覽車業績只剩下4成左右，如今本土疫情再爆，不僅是畢旅、戶外教學取消，包括老人會活動、村里活動等，也都取消，光是一天之內，就有八、九成的訂單退訂，目前僅剩下學生上下學的交通車、工廠上下班交通車等，換句話說，幾乎是停擺了。

林建宏無奈表示，要是疫情警示進入第三級，甚至是第四級，那真的是全部活動都要停止，遊覽車產業恐怕就要露宿街頭了。

林建宏也提到，不僅是遊覽車產業很慘，旅行社、餐廳也一樣，尤其是餐廳業者，一夕之間來客量銳減，卻又還要養員工、繳租金等等，大家負擔都很重。

林建宏說，全台遊覽車原本有1萬5千輛，因為汰舊換新，目前剩下一萬兩千輛，很多業者都在想辦法苦撐。大家要的不多，就是一個尊嚴，但中央地方一直在互踢皮球，每次有疫情發生，就「超前部署」，但有關注到老百姓的需求嗎。

林建宏表示，大家不是不願意勒緊褲帶過活，但現在都無法生存了，還要繳稅，實在是莫名其妙，希望政府不要忘記遊覽車業，給不了補助，起碼可以透過減稅等措施，大家都希望共體時艱。

新冠肺炎 COVID-19

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