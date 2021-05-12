避開手術風險 長安醫院術中導航解決女患者鼻竇炎困擾

一名年輕女性長期有膿鼻涕、鼻塞現象，以為自己是過敏性鼻炎，經醫師以鼻竇內視鏡及電腦斷層檢查才確診她罹患了鼻竇炎，並侵犯到額竇和蝶竇。因病灶靠近眼部與腦部，傳統手術有失明或顱內出血等風險，於是採用最新的術中導航系統，精準定位手術位置，安全且完整地清除病灶，讓這名女患者終於擺脫困擾已久的問，只要定期半年回診追縱即可。

長安醫院耳鼻喉科醫師林恆甫指出，鼻竇炎在台灣盛行率約15％，是一個常見也困擾著許多人的疾病，這名女患者一開始為輕微鼻竇炎，經抗生素治效果不佳，且產生抗藥性。經內視鏡及電腦斷層檢查，女患者鼻竇發炎侵犯的範圍廣，在藥物治療無效下，建議以手術方式處理，避免造成其他嚴重併發症。

林恆甫說，鼻竇結構複雜如迷宮，清除深層鼻竇有傷害到眼睛或腦部的風險，傳統手術常會必需要在手術安全跟完整性之間衡量，但有了術中導航儀器，可以在3D精準定位下徹底清除病灶，讓手術更安全、治療更徹底，且能減少復發率。術後女患者高興的說：「終於可以好好呼吸了！」

他提醒，鼻竇炎常被診斷為過敏性鼻炎或是一般感冒，若是出現有膿鼻涕、鼻塞、臉部上頷骨附近有壓迫的感覺、嗅覺下降或鼻子會聞到臭味、長期慢性咳嗽等問題，就有可能是鼻竇炎，應該尋求專業耳鼻喉科醫師協助，適時診療治療，才不會讓小病拖成大病。