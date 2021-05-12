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基隆傳出確診個案？基市府：由中央說明 將全市大消毒

基隆再傳確診個案 陳時中說符合疫情警戒第三級條件

拼防疫！麥當勞今啟動「實聯制」登記＋單一入出口

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
麥當勞自即日起實施「單一入出口」並進行「實聯制」。圖／麥當勞提供
麥當勞自即日起實施「單一入出口」並進行「實聯制」。圖／麥當勞提供

隨著台灣疫情升溫，麥當勞宣佈，自即日起啟動「單一入出口」並進行「實聯制」，顧客進入餐廳前，需配合掃描餐廳門口海報上的QR code登記（未攜帶手機則請登記資料於紙本），另外全台也持續關閉遊戲區，並且取消生日派對、童樂故事屋等活動。

麥當勞表示，除了啟用單一入出口、實聯制政策外，用餐區則全面採取梅花座，餐廳門口亦張貼海報加強宣導，敬請顧客排隊戴口罩並保持社交距離，同時歡迎使用非現金支付且確實勤洗手，為防疫保健一起努力。

麥當勞也指出，為避免疾病及疫情傳染，全台麥當勞餐廳持續關閉遊戲區，各店的生日派對、童樂故事屋等活動也將一律取消。同時，嚴格要求各餐廳加強清潔與消毒相關作業的頻率，包括數位自助點餐機、餐盤、門把、扶手、桌椅、垃圾桶、洗手間、歡樂送外送餐袋等設施及用具。

此外，提供及要求餐廳員工全面配戴口罩，每小時至少洗手一次，並自主量測及記錄體溫；外送員於執勤時亦全程配戴口罩，以維護員工健康，同時提供顧客安心的餐食。

麥當勞 口罩 疫情

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