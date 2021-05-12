他怨因疫退票台鐵照收手續費 網爆「花火節停辦災情」：民宿沒收5500元

台灣新冠肺炎疫情升溫，昨（12日）單日爆增7名本土案例，打破疫情以來單日最高紀錄，指揮中心立即提升防疫等級，限制群聚人數，諸多活動因此宣布取消或延期，有民眾無奈表示，演唱會取消就算了，往返的火車票退票還得扣手續費，「心情差到極點」。

新冠肺炎本土案例激增，指揮中心判斷疫情升溫，宣布疫情警戒升至第二級，要求6月8日前民眾出入公共場所需戴口罩、保持社交距離，餐廳落實「用餐實聯制」，同時限制室內、室外聚集人數上限，並取消販售雙鐵站票、禁止於大眾運輸工具上飲食等，因此許多展演活動紛紛公告取消、延期、或限制參訪人數。

有民眾原本預計13日要北上看演唱會，不幸活動因疫情取消，連帶往返的火車票也需退票。他不爽發文埋怨，演唱會沒看到就算了，台鐵退票還要被扣手續費，「心情差到極點」，但也表示純粹抱怨一下，以為因疫情關係會免退票手續費，是他天真了，「希望疫情別再升溫了，天佑台灣」。

網友紛紛安慰他「看開點」，扣錢換安全很划算，「60元換一個健康安全很便宜了」、「往好處想，如果你有確診就不止花60嘍」、「其實演唱會不是台鐵辦的，所以火車沒有停開，有扣手續費是正常的」，也有人熱情邀請，看不成演唱會，一樣可以來台北玩，原PO也表示感謝，但認為「為了安全還是先別出遠門了」。

此次防疫升級，澎湖也宣布花火節延至6月8日後再續辦，受影響的網友也在該文下留言表示，「我是要去澎湖看煙火，結果取消了，但民宿不給取消，取消訂金沒收5500」。