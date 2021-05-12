今天依然熱爆！ 吳德榮：下周二到下周四水氣才會增加

今天還是好天氣。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，晴熱天氣到下周一，下周二起天氣不穩度提高，台灣附近水氣增加。

吳德榮說，昨天全台最高溫39.3度（台南南化區），不斷推高紀錄、並已連8日達「高溫警示標準」(≧36度)；中部高溫（南投市）也達37.9度，北部（新北五股區）37.8度。

吳德榮說，今晨觀測資料顯示，滯留鋒附近的對流胞在長江之南；台灣西南部海面有「異常回波」；各地無降雨。

吳德榮說，今晨截至5時本島各地區最低氣溫：北部（基隆七堵區）21.3度，中部（雲林斗南鎮）21.2度，南部（台南後壁區）21.1度，東部（花蓮壽豐鄉）19.8度。

吳德榮說，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天至下周一滯留鋒在東海、華中附近徘徊；台灣因太平洋高壓籠罩，各地為晴午後多雲、「炎如盛夏」的天氣，中午前後紫外線強、注意防曬。

吳德榮說，各地區最高氣溫皆在35度以上，西半部各地區的最高氣溫更可達37甚至38度以上，要多補充水分、防中暑；午後山區偶有零星少量降雨的機率。今日各地區氣溫：北部21至37度，中部21至37度，南部21至37度，東部20至35度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下周二至周四滯留鋒南移至北部海面，台灣附近水氣漸增、大氣不穩定度提高，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，尤其在午後，山區機率又高於平地。北台氣溫微降，各地仍偏熱。

吳德榮說，至於下旬，美(GFS)、加(CMC左圖)模式皆模擬有熱帶擾動生成，但位置、路徑差異甚大，歐洲模式則模擬熱帶擾動並不明顯；另外各國模式模擬仍有滯留鋒存在，但位置、強度皆不相同；太平洋高壓的位置、強度亦有差異。

吳德榮說，東亞的大氣型態，因同時有滯留鋒、熱帶擾動及太平洋高壓的交互作用，而顯得相當複雜，模式運算愈久，模擬的不確定性愈大。

吳德榮說，若忽視科學極限，在無可信資料的條件下，遽然對下旬甚至6月作預測，並「杞人憂天」的強調將會面臨某種後果，只是錯誤認知大氣的可預報度、降低可信度而已，還是耐心等待誤差較小的模擬。