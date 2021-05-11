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台灣疫情升級！網曝禍端是「機師檢疫放寬」 全是她扯後腿

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防疫室內活動限百人 飯店、婚紗業者已感覺到衝擊

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
中央疫情指揮中心今宣布防疫等級提升，室內活動限百人以下，直接衝擊飯店餐飲業者，連帶被影響的還有婚紗業者，今天湧入不少詢問電話，其中以延期居多。記者陳俊智／翻攝
中央疫情指揮中心今宣布防疫等級提升，室內活動限百人以下，直接衝擊飯店餐飲業者，連帶被影響的還有婚紗業者，今天湧入不少詢問電話，其中以延期居多。記者陳俊智／翻攝

中央疫情指揮中心今宣布防疫等級提升，室內活動限百人以下，直接衝擊飯店餐飲業者，連帶被影響的還有婚紗業者，今天湧入不少詢問電話，其中以延期居多。

北部某婚宴會館業者表示，本月23、29日都是不錯的日子，加上周末假日，宴席廳原本都訂滿，疫情指揮中心宣布之後，馬上有客人打電話說要延期，也有客人詢問婚宴受不受「室內活動限百人以下」限制，由於訊息才剛公布，目前只能延後卻訂桌數的期限，讓客人和餐廳都能有一些緩衝時間。

不具名的婚紗業者表示，今天下午接了至少7、8組客人電話，內容都說疫情指揮中心公布結果影響婚宴舉行，必須延期，所以宴客禮服必須改期。

新冠肺炎疫情去年剛爆發時，因為無法舉行婚宴，許多新人索性連婚紗都不拍，婚紗業生意至少掉一成，不少業者自砍價格拉客人，直嘆日子難過。如今疫情有捲土重來跡象，也讓婚紗業者憂心忡忡。

婚紗 疫情 新冠肺炎 餐飲業

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