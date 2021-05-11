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北部明天位於下風處空品差 全台唯一「亮橘燈」
環保署表示，明天環境風場為偏南風，中部以南地區位在迎風面，擴散條件佳；北部地區位在下風處，擴散條件稍差，較易累積汙染物，午後近山區受光化作用影響，臭氧濃度易上升；金門、馬祖局部地區易有霧影響能見度。明天除了北部空品為「橘色提醒」以外，全台其他地區空品皆為良好等級。
13日環境風場仍為偏南風，中部以南地區位在迎風面，擴散條件佳；北部地區位在下風處，擴散條件稍差，汙染物稍易累積。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。
14日環境風場仍為偏南風，中部以南地區位在迎風面，擴散條件佳；北部地區位在下風處，擴散條件稍差，汙染物稍易累積。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。
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