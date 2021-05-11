含淚公告！台北圓山「醺然美食節」 延至6月下旬舉行

由於政府宣布提高防疫警戒標準，提升疫情警戒至第二級，原本預訂本週末5月15、16日於台北圓山花博舉行的「酒肉好友醺然美食節」，主辦單位有趣市集已經在臉書官網公告，確定延期至6月19、20日舉行。原本預定於6月4日至6月6日於台北天母棒球場舉行的「天母棒球場味全龍賽事市集」，則宣布取消。

有趣市集表示：「因目前疫情情勢緊張，本週活動又是首當其衝，所有參與品牌共同討論後，為保護所有人、保護台灣，有趣市集責無旁貸遵照政府建議與指示，目前暫定5月15、16日的酒肉好友醺然美食節，延期至6月19、20日舉行，願這兩週台灣能守住。」

原本預定在本週末舉行的「酒肉好友醺然美食節」，已經完成招商，除主辦單位已經完成部分硬體設施外，部分品牌也已完成進貨與備料，活動臨時叫停，物料成本只能自行吸收。

有趣市集透過臉書官網呼籲：「有趣團隊接下來將會盡全力幫各店家宣傳，希望大家能在符合標準的防疫措施下，陸續前往店家以行動支持，將品牌損失降到最低，畢竟大家都有生活壓力，不能因此被疫情打敗。」