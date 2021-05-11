快訊

台灣疫情升級！網曝禍端是「機師檢疫放寬」 全是她扯後腿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

含淚公告！台北圓山「醺然美食節」 延至6月下旬舉行

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
有趣市集在臉書貼出「含淚公告」，延後舉辦「酒肉好友醺然美食節」，同時宣布「天母棒球場味全龍賽事市集」取消。圖／摘自有趣市集臉書官網
有趣市集在臉書貼出「含淚公告」，延後舉辦「酒肉好友醺然美食節」，同時宣布「天母棒球場味全龍賽事市集」取消。圖／摘自有趣市集臉書官網

由於政府宣布提高防疫警戒標準，提升疫情警戒至第二級，原本預訂本週末5月15、16日於台北圓山花博舉行的「酒肉好友醺然美食節」，主辦單位有趣市集已經在臉書官網公告，確定延期至6月19、20日舉行。原本預定於6月4日至6月6日於台北天母棒球場舉行的「天母棒球場味全龍賽事市集」，則宣布取消。

有趣市集表示：「因目前疫情情勢緊張，本週活動又是首當其衝，所有參與品牌共同討論後，為保護所有人、保護台灣，有趣市集責無旁貸遵照政府建議與指示，目前暫定5月15、16日的酒肉好友醺然美食節，延期至6月19、20日舉行，願這兩週台灣能守住。」

原本預定在本週末舉行的「酒肉好友醺然美食節」，已經完成招商，除主辦單位已經完成部分硬體設施外，部分品牌也已完成進貨與備料，活動臨時叫停，物料成本只能自行吸收。

有趣市集透過臉書官網呼籲：「有趣團隊接下來將會盡全力幫各店家宣傳，希望大家能在符合標準的防疫措施下，陸續前往店家以行動支持，將品牌損失降到最低，畢竟大家都有生活壓力，不能因此被疫情打敗。」

疫情

延伸閱讀

新北加強8大場域防疫 複檢不合格就停業

北市老人共餐暫停辦理 親子館不可超過100人

WSBL／防疫措施升級 閉門球賽觀眾席空無一人

中職／台南球場加強防疫 採梅花座禁止飲食

相關新聞

最美區間車抵台中港 將行駛基隆至苗栗

被稱「最美區間車」的台鐵局新一代通勤電聯車EMU900型，有微笑頭燈和亮綠色的腰身帶，非常顯目；昨有1列10節車廂運抵台...

新冠肺炎疫情升溫 麥當勞取消生日派對等活動

國內新冠肺炎（2019 冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，麥當勞宣布除了維持用餐區梅花座外，全台麥當勞餐廳持續關...

防疫室內活動限百人 飯店、婚紗業者已感覺到衝擊

中央疫情指揮中心今宣布防疫等級提升，室內活動限百人以下，直接衝擊飯店餐飲業者，連帶被影響的還有婚紗業者，今天湧入不少詢問...

學童高血脂比率 台東比美高

台東縣去年為小學生篩檢，要確認肥胖是否與高血脂有關，以便及早治療，發現肥胖學童占比雖高，但正常體型患病學童症狀卻更嚴重。...

認識發炎性腸道 台中下周六開講

現代人常有腸胃道問題，台灣發炎性腸道疾病學會、社團法人腸治久安協會與聯合報健康事業部，5月22日下午2點半到5點半舉行「...

德基水庫水位47年最低 海水淡化應急

水情嚴峻，中部「供5停2」分區輪流供水昨天進入第6周，台中德基水庫蓄水率剩2.8%，水位1325.63公尺，創47年來最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。