飯店防疫升級！用餐實名制入場 「梅花座」再成主流

防疫升級，因六月進入謝師宴及結婚旺季，各星級飯店宴會廳衝擊最大。台北君悅酒店昨天就收到十場延期需求，業者表示，目前來電延期的多為六月前的宴會，也有數場小規模的謝師宴直接取消；台北寒舍艾美酒店尚無明顯退訂情形，但住房有零星的退訂需求。

飯店業者表示，目前延期的多為會議或謝師宴，婚宴暫未受影響，但接到不少有關防疫作法的詢問電話。

星級飯店在餐飲部分，防疫規格也大提升，包括用餐實聯制、落實體溫檢測及酒精消毒等，也有不少飯店將桌距拉寬，保持社交距離。漢來美食所屬餐廳在自助餐餐檯加裝透明隔板及餐罩，並嚴格規定取餐須戴口罩，保持每15分鐘進行餐檯及器皿消毒擦拭、宴會廳落實梅花座桌型等。

凱達大飯店除了防疫升級，全館房客皆須填寫健康聲明書。大地酒店則將升級版的防疫措施公告於官網及粉絲團，強調客房、餐廳、湯屋將積極使用紫外線燈消毒，並要求同仁減少搭乘大眾交通工具的機會，盡量避免前往人多的場所，用餐以外帶為主。

台北寒舍艾美酒店正研擬採「梅花座」的方式，遵循防疫守則；宴會廳的會議空間則已加裝安心隔板，強化社交距離。台北凱撒也展開全面防疫大作戰，各餐廳及宴會廳除了拉大坐位空間，也實施每小時更換餐夾、加強消毒；家宴中餐廳若超過百人，即不再接當日訂位。

六福旅遊集團全面加強殺菌及消毒作業，旗下各營業點全面執行實聯制、配戴口罩、體溫量測，餐飲及公共客區入座前後都會再用酒精擦拭消毒，客房也都消毒殺菌清潔劑整理客房清潔。

台北士林萬麗酒店在1樓大廳、各餐廳皆提供QR code掃描，或讓消費者填寫資料，符合酒店防疫規定者會在手部貼上識別貼紙。

為因應防疫升級後，民眾可能減少在外用餐，台北君悅酒店首度推出「單人好食光」 外帶冷凍佳餚，集結各餐廳招牌菜色，推出九款外帶冷凍包，價格自一百二十元起。