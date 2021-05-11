疫情升溫 觀光遊樂園即日起總量管制

隨著國內疫情升溫，指揮中心宣布自即日起至6月8日，提升疫情警戒標準至第二級。交通部觀光局表示，即日起，國家風景區的封閉型景點，採單一出入口管制遊客進出動線、景區遊客量≧容留量(園區承載人數50%)時，採分時分流管制措施辦理、人群分流進入，另利用廣播提醒遊客分散，保持社交距離，並協調公、民營交通船業者，保持社交距離，減少每艘船載客量。

觀光局表示，針對遊客經常接觸之處，如按鈕、電源開關、門把、扶手、廁所水龍頭及便器、遊樂設施等區域，用酒精、稀釋漂白水、次氯酸水等擦拭消毒1天6次(上午3次、下午3次)。

至於觀光遊樂業部分，觀光局表示，觀光遊樂業即日起實施防疫安全承載量(園區遊客總承載量50%)之承載量達50%、55%、60%為管制點，分別訂定C級、B級及A級行動方案，建立開園後通報機制，朝提前預警宣導、分流、管制等面向，採總量管制，即時預警分流遊客。

而主題樂園之防疫安全承載量，以各主題樂園園區面積與社交距離(1.5 公尺)安全面積之關係，約估為該園區遊客最大承載量50％，如麗寶樂園的防疫安全承載量約37萬7500人、六福村主題遊樂園約1萬5000人、九族文化村約1萬5000人、劍湖山世界約1萬5000人、小人國主題樂園約1萬310人、義大世界約7500人。民眾需全程戴口罩、實聯制，人潮聚集的戶外場所採用「人數總量管制」方式進行管控。

另，景點設施與主題樂園遊樂設施，定期辦理環境整理及消毒，針對遊客經常接觸之處，提高環境清潔消毒頻率，平日至少4次以上、假日至少8次以上，如按鈕、電源開關、門把、扶手、廁所水龍頭及便器、遊樂設施等環境設施清潔。

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