防疫升級4大超商動起來！7-11門市暫停舉辦實體活動

近日新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心宣布國內升級至「第二階段社區感染」，呼籲大眾防疫應上緊發條，落實戴口罩、勤洗手、避免群聚並維持社交距離，即日起至6月8日提升疫情警戒至第2級，停辦室外500人以上，室內100人以上集會活動，並對於個人及外出、集會活動、營業場域、大眾運輸實施相關限制措施。4大超商從新冠肺炎疫情爆發後，防疫相關措施就沒停過，因應防疫升級，除了加強定期清潔門市公共區域、結帳動線與座位區保持社交距離、提供酒精讓消費者消毒、提醒消費者進店配戴口罩之外，7-ELEVEN全台門市也已暫停舉辦實體活動、取消試吃、試飲。

7-ELEVEN表示，配合中央疫情指揮中心防疫措施，門市皆有提供酒精給顧客免費使用，加強定期清潔門市自助區、ibon、提款機等公共區域，並於座位區採取梅花座提醒，排隊動線也標示保持1.5公尺社交安全距離，提醒消費者進入門市消費必須配戴口罩以符合防疫規範。目前全台門市已暫停舉辦實體活動，並取消試吃、試飲等，也將暫停開放洗手間使用，未來將配合政府公布之防疫政策，持續調整門市防疫規範。

全家便利商店同步啟動加強防疫作業，全台門市同仁全時段配戴口罩、加強手部消毒，同時張貼宣傳海報呼籲民眾進店需配戴口罩；店內於結帳區、休憩區皆張貼保持社交距離宣傳海報，並拉大座位區的距離；另於離峰時段及早、中、晚大夜等4個時段的人員交接班時於休憩區、熟食區等重點區域定時消毒。

萊爾富防疫措施包括門市人員當班須全程配戴口罩、勤洗手，咖啡製作前手部須確實以酒精消毒，每日上班前或外出返店時測量體溫並確實登入「全店人員體溫檢測」中，如有感冒、發燒跡象或相關症狀應戴口罩盡快就醫，並通報直屬主管（區主任）知悉，店長也必須留意同仁健康復原情形及回報區經理。

在門市方面，萊爾富於後場、櫥窗區張貼防疫訊息公告文宣，並於每天上午1點、6點、10點和下午 2點、5點、8點執行每班2次清潔維護並落實檢核表格制度。針對民眾使用較頻繁的機台與區域，店員會視狀況不定時巡檢與加強防疫清潔工作；休憩區桌椅擺設依照社交距離規範調整，例如吧台式休憩區減半放置椅子、方桌式休憩區採間隔不對面方式放置椅子，未開放休憩區桌面會張貼公告文宣，並於休憩區桌面張貼「外食用餐6大衛生守則」，門市櫃檯區也提供消毒酒精。

OKmart全台820間門市休憩區皆採梅花座，部分門市可視所在區域狀況暫停休憩區，同時持續執行人員進出必須配戴醫療級口罩、酒精消毒，並於櫃檯結帳區設立等待區，第一位消費者於等待區結帳，與門市人員距離1.5公尺，客席區比照1.5公尺社交距離，將消費者之間距離拉開，門市環境也會定期消毒。