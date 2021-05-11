國道翻覆事故頻傳 大車平均處理長達144分鐘

國道翻故事故頻傳，根據高公局統計，去年僅管國道A1車禍件數創新低，一整年僅52人死亡，不過國道翻覆事故卻不少，去年總計發生387件國道翻覆事故，造成14人死亡。換句話說，去年因翻覆事故死亡的人數，就占了整年國道死亡人數的近三成之多。

高公局表示，經分析，去年有239件事故處理時間大於30分鐘，其中包含60件聯結車或大貨車等大型載重貨車翻覆事故，造成14人死亡及248人受傷。

高公局表示，也因為大型載重貨車車體大，且所載貨物較多，一旦翻覆則易占用多個車道。前述60件大型載重貨車翻覆事故，有8成處理時間耗費1小時以上，平均處理時間為144分鐘，嚴重影響交通安全及順暢。

高公局表示，同時比較不同車種翻覆事故之發生位置與肇因，結果發現小型車翻覆事故多發生於主線車道；肇因部分，小客車以「變換車道或方向不當」比例最高，小貨車則以「車輪脫落或輪胎爆裂」比例最高。

至於聯結車及大貨車等大型載重貨車翻覆事故，則是主線車道與匝環道比例皆高，主線部分肇因以「未注意車前狀態」比例最高，匝環道肇因則是超速或未依規定減速等相關件數最多。

高公局表示，為防制國道翻覆事故，除於主線CMS宣導「注意車前狀況，注意速限」外，也將強化交流道區交通工程警示設施，另提醒駕駛人行經匝環道時，務必適當減速；同時公警局也持續加強大型載重車違規取締及變換車道不當的違規行為，以促使駕駛人注意路況並遵守行車速限。