高鐵5月15日到6月8日暫停自由座 今晚8時起端點站發車列車即禁飲食

今天本土病例爆增七例，已經進入社區感染，即日起至6月8日提升疫情警戒到第二級。台灣高鐵公司說，5月15日起到6月8日實施全車對號座，暫停自由座（含站票）服務。此外，今晚8時起端點站發車列車即禁飲食服務；各車站消毒頻率提升至每小時一次。

高鐵說，暫停自由座服務期間，定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡亦將同步暫停使用，原先規畫自由座需改採對號座相關措施，將盡速完成相關規畫後，於明天對外公告。敬請使用上述票種且仍有搭車需求的旅客，留意相關訊息並提早訂位購票，以免影響既定行程。

高鐵說，依交通部防疫應變小組會議決議，今晚8時起端點站發車列車即禁飲食服務，列車上同步暫停高鐵便當、飲料、食品以及各項推車商品販售服務，並撤除列車椅背網袋內之「TLife」車上雜誌，商務車廂亦暫停供應熱飲及書報雜誌服務，改為提供單獨包裝之甜鹹點心各一份及瓶裝水。敬請自備餐食或商務車廂的旅客，將餐點攜帶下車後再行食用。旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲/食用完畢後，儘速配戴口罩。

高鐵還說，明天起高鐵各車站大廳暫停辦理各項活動；各車站消毒頻率由原先兩小時一次提升至每小時一次，各車次列車於抵達端點站進行折返清潔時，均特別以酒精進行全面消毒，每日於收班後再進行一次全車深度消毒。另外生飲台型式飲水機均暫時關閉不提供服務，敬請旅客安心搭乘。

高鐵呼籲，旅客切實遵守防疫措施，以維護自身及他人之健康安全，自進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須佩戴口罩，乘車時亦須全程配戴口罩並配合量測體溫；連續量測2次額溫達37.5℃旅客，除將勸導返家休息或就醫外，並將依傳染病防治法規定拒絕運送。

台鐵則說，自明天起乘客在列車上（觀光列車除外）禁止飲食，若因生理需求須喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速佩戴口罩。另因應禁止車上飲食措施，全面暫停各列車上（觀光列車除外）台鐵便當、推車飲料、食品及普悠瑪列車上自動販賣機等各項販售服務，同時停辦乘客票訂或電話訂購便當服務。此外，亦同步撤除普悠瑪列車上椅背網袋內之「靚道」雜誌。

在列車人數管制上，台鐵說自5月15日起，城際列車取消站票。

在場站及列車消毒面，台鐵說，除每日至少一次對站體設施進行全面消毒工作外，各車站一般消毒（對旅客密集接觸區域及設備、廁所等進行擦拭）次數均予以加倍提升，且尖峰時段將派員常駐加強消毒。有關列車清潔消毒，每日至少清潔消毒一次，每月四次進行全面深化消毒車廂。如有疑似患者搭乘列車將立即下線並全面消毒。

此外，台鐵說，各車站大廳自5月12日起暫停或延期租借，並停止辦理各項活動；亦要求車站商場，落實「用餐實聯制」，並加強環境清潔消毒。公共用餐區桌椅間距需保持社交距離，餐桌需設置阻隔板及張貼保持距離警語，各商店門口亦需標示排隊地標。並不定時派員至現場稽查，督導商場確實執行相關規定。